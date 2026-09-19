Se estrelló un avión privado en Libia y detectaron que los pilotos estaban borrachos
Las tres personas que viajaban a bordo sobrevivieron y la aeronave había empezado a volar este año.
Un jet privado se salió de la pista durante un aterrizaje y terminó completamente envuelto en llamas en el Aeropuerto Internacional de Misrata, en Libia. Ahora la investigación intenta determinar las responsabilidades de los dos pilotos, quienes, según la Fiscalía, habrían estado borrachos en el momento del aterrizaje.
El accidente ocurrió el lunes pasado y tuvo como protagonista a un Cessna Citation Latitude fabricado en 2026, que había partido desde Estambul, Turquía, y se dirigía hacia Misrata.
Durante el aterrizaje, el avión se salió de la pista y posteriormente se incendió. Los dos pilotos y una integrante de la tripulación lograron evacuar la aeronave. BKNJET confirmó que no hubo víctimas ni personas heridas.
Investigan si los pilotos estaban alcoholizados
La Fiscalía sostiene que ambos pilotos se encontraban borrachos durante el aterrizaje fallido. Mientras eran interrogados, se les comunicó la existencia de supuestas pruebas relacionadas con su estado.
Según las informaciones que se dieron a conocer, posteriormente se ordenó la detención preventiva de ambos y también fueron acusados de incumplir normas de seguridad aérea y general. Las autoridades consideraron que su comportamiento habría representado un peligro para ellos mismos, la aeronave, el aeropuerto, sus usuarios y la seguridad pública.
Sin embargo, BKNJET Aviation Co., la compañía turca que operaba el avión rechazó esa versión. “No hemos recibido ningún resultado verificado ni documento que indique tal hallazgo en relación con el alcohol”, aseguró la empresa.
La compañía también cuestionó las informaciones sobre la situación judicial de los pilotos y sostuvo que sus empleados estaban siendo interrogados, no detenidos.
Ambos pilotos prestaron declaración luego del accidente, así como también el personal técnico. Según trascendió, de momento, los principales involucrados se encuentran en prisión preventiva. Recibieron acusaciones por incumplir los lineamientos y normas de seguridad aérea que se deben acatar de forma obligatoria en la aviación.
Tras el accidente, los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Misrata fueron suspendidos temporalmente. La Fiscalía informó que la investigación continúa.
El jet había iniciado sus vuelos este año y había partido sin pasajeros para hacer un vuelo de posicionamiento. Según recogió el medio migflug.com del Libya Herald, el jet tenía previsto transportar a tres figuras políticas libias a Turquía, entre ellas Mohamed Zoubi, hermano del subsecretario de Defensa Abdelsalam Zoubi.
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