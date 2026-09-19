Se estrelló un avión privado en Libia y detectaron que los pilotos estaban borrachos

Sin embargo, BKNJET Aviation Co., la compañía turca que operaba el avión rechazó esa versión. “No hemos recibido ningún resultado verificado ni documento que indique tal hallazgo en relación con el alcohol”, aseguró la empresa.

La compañía también cuestionó las informaciones sobre la situación judicial de los pilotos y sostuvo que sus empleados estaban siendo interrogados, no detenidos.

Ambos pilotos prestaron declaración luego del accidente, así como también el personal técnico. Según trascendió, de momento, los principales involucrados se encuentran en prisión preventiva. Recibieron acusaciones por incumplir los lineamientos y normas de seguridad aérea que se deben acatar de forma obligatoria en la aviación.

Tras el accidente, los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Misrata fueron suspendidos temporalmente. La Fiscalía informó que la investigación continúa.

El jet había iniciado sus vuelos este año y había partido sin pasajeros para hacer un vuelo de posicionamiento. Según recogió el medio migflug.com del Libya Herald, el jet tenía previsto transportar a tres figuras políticas libias a Turquía, entre ellas Mohamed Zoubi, hermano del subsecretario de Defensa Abdelsalam Zoubi.