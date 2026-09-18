Donald Trump tomó una polémica decisión contra CNN y encendió la pelea con los medios
El presidente de Estados Unidos anunció una medida contra la cadena de noticias, en medio de su histórico enfrentamiento con la prensa.
Donald Trump volvió a tensar al máximo su relación con los medios de comunicación de Estados Unidos. El presidente anunció una polémica medida contra CNN, a la que decidió prohibirle el acceso a la Casa Blanca, en una decisión que rápidamente generó repercusiones.
El mandatario comunicó la medida a través de Truth Social y apuntó contra CNN y otras organizaciones periodísticas, a las que acusó de difundir lo que considera información falsa. Según Trump, la decisión tendría efecto inmediato.
La situación, sin embargo, abrió interrogantes sobre cuál será el verdadero alcance de la medida. Tras el anuncio, periodistas de CNN continuaban trabajando desde la Casa Blanca, por lo que todavía no estaba completamente definido si la decisión implicaría retirar sus credenciales, impedir el ingreso de sus periodistas al edificio o limitar su participación en determinadas coberturas presidenciales.
La pelea de Donald Trump con los medios estadounidenses
El nuevo capítulo profundiza una pelea que Trump mantiene desde hace años con CNN. Durante su primer mandato, el presidente protagonizó otro fuerte enfrentamiento con la cadena cuando le retiró temporalmente la credencial de acceso a Jim Acosta, uno de sus principales corresponsales.
En aquella oportunidad, CNN recurrió a la Justicia y un juez ordenó provisionalmente que el periodista recuperara su acceso a la Casa Blanca. El conflicto se convirtió entonces en uno de los episodios más notorios de la tensa relación entre Trump y la prensa.
Ahora, el anuncio vuelve a poner esa disputa en el centro de la escena y podría abrir un nuevo frente judicial. La eventual exclusión de CNN de la cobertura presidencial plantea además interrogantes sobre los límites que tiene la Casa Blanca para restringir el acceso de determinados medios y sobre las garantías vinculadas con la libertad de prensa.
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