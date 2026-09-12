Cayó "narcopiloto" en San Nicolás: la banda usaba un hidroavión de 70.000 dólares para operar
Entre la Policía Bonaerense y la justicia santafesina desbarataron la organización narcocriminal. Hay seis detenidos, un hidroavión incautado y armas.
Una compleja investigación coordinada entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe permitió desbaratar en las últimas horas en San Nicolás a una organización narcocriminal transfronteriza que utilizaba una sofisticada logística aérea y terrestre para el traslado y comercialización de estupefacientes.
El operativo, que incluyó catorce allanamientos simultáneos, culminó con la detención de seis personas —entre ellas el presunto líder de la red, un joven piloto aéreo de 29 años— y el secuestro de drogas, armas, vehículos preparados para evadir controles y una aeronave anfibia.
La pesquisa estuvo a cargo de la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 temática de Estupefacientes —liderada por la fiscal María Verónica Marcantonio—, el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del magistrado Ricardo Pratti, y el juez penal de Rosario Rodrigo Santana.
Quién es el piloto detenido en San Nicolás en una causa de narcotráfico
De acuerdo con los voceros oficiales, la organización utilizaba a la provincia de Santa Fe como su base logística aérea para introducir los cargamentos de droga hacia la región norte bonaerense.
El cabecilla de la red fue identificado como Maximiliano Nicolás Cafiero, un piloto civil y acrobático de 29 años que había adquirido recientemente un hidroavión experimental anfibio marca Lasermaster, modelo Piltri 1 (matrícula LV-X436), valuado en unos 70.000 dólares.
La aeronave permanecía oculta en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en el departamento Rosario, y era empleada presuntamente para el transporte y acopio de los estupefacientes esquivando los controles terrestres.
Junto a Cafiero fueron aprehendidas otras cinco personas: M.C.S. (35), señalada por tareas de ocultamiento; E.G. (27), imputada por comercialización; L.I.G. (49) y J.R.C. (52), sindicados como parte de la red de venta al menudeo; y W.A.C. (18), acusada de distribución local.
Asimismo, durante los procedimientos en los trece domicilios allanados en San Nicolás y el restante en suelo santafesino, fue notificado y liberado una menor de 17 años por tenencia simple, mientras que el padre del cabecilla, G.A.O.C. (60), quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego al ser señalado como el administrador financiero de la estructura. La Justicia mantiene además órdenes de captura internacional y pedidos de detención vigentes para otros dos sospechosos.
Vehículos mellizos, armas y estupefacientes
El despliegue policial permitió incautar un impresionante arsenal logístico y material estupefaciente listo para su comercialización. Entre los elementos más llamativos figuraba un automóvil Mercedes-Benz C250, equipado con un sistema de balizas policiales y sirenas sonoras presuntamente destinado a sortear los controles camineros en las rutas que conectan Buenos Aires con Santa Fe, además de una camioneta utilitaria Citroën Berlingo.
En las viviendas requisadas se hallaron más de 2,1 kilos de cocaína —repartidos en un trozo compacto y 306 envoltorios fraccionados— y 1,8 kilos de marihuana divididos en bloques y paquetes. También se incautaron tres armas de fuego con la numeración suprimida (un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada), más de 4 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y material de embalaje para la droga.
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