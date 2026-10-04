Sergio Moro, el ex juez que encarceló a Lula da Silva, consolidó un triunfo clave en el estado de Paraná
El ex ministro de Justicia, que estuvo al frente del llamado Lava Jato, se impuso como gobernador en los comicios regionales.
Si bien algunos se asombraron con los resultados a nivel nacional de las elecciones en Brasil también hubo uno que no sorprendió a nadie. El ex juez federal Sergio Moro, conocido internacionalmente por haber encabezado la causa Lava Jato y condenando en su momento al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logró quedarse con la gobernación de Paraná tras obtener más del 50% de los votos.
El triunfo de Moro representa una victoria estratégica para el bloque opositor de centro-derecha, ratificando el predominio de posturas conservadoras en los estados de la región Sur del país.
Un nuevo capital político para la figura del Lava Jato
La trayectoria pública de Sergio Moro ha atravesado constantes giros en la última década. Tras su salto de los tribunales de Curitiba a la función pública como ministro de Justicia durante la gestión de Jair Bolsonaro, el exmagistrado volcó sus esfuerzos a la construcción de un perfil electoral propio.
Durante la campaña en Paraná, Moro centró sus propuestas en el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana, la transparencia administrativa y el fomento del desarrollo agroindustrial de la región, un sector clave para la economía local que ha mantenido distancia con las políticas del Palacio del Planalto.
Geopolítica subnacional y contrapeso al gobierno central
El resultado electoral en Paraná no solo reconfigura el mapa de alianzas provinciales, sino que también establece un claro contrapeso político frente a la actual administración nacional. La gobernación de un estado con fuerte peso económico le otorga a Moro una plataforma de visibilidad institucional y capacidad de gestión directa.
Desde su comando de campaña, el gobernador electo destacó la jornada democrática y reafirmó su compromiso de ejercer una administración enfocada en las necesidades locales, garantizando al mismo tiempo un rol fiscalizador e independiente respecto a las directivas del Ejecutivo federal.
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