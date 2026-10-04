Sergio Moro, el ex juez que encarceló a Lula da Silva, consolidó un triunfo clave en el estado de Paraná

Si bien algunos se asombraron con los resultados a nivel nacional de las elecciones en Brasil también hubo uno que no sorprendió a nadie. El ex juez federal Sergio Moro, conocido internacionalmente por haber encabezado la causa Lava Jato y condenando en su momento al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logró quedarse con la gobernación de Paraná tras obtener más del 50% de los votos.