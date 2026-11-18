Javier Milei y Lula da Silva podrían reunirse en Montevideo para la Cumbre del Mercosur
Ambos mandatarios tienen previsto concurrir a la capital uruguaya para participar en la 69° Cumbre de Presidentes del bloque regional.
Para ocuparse de los conflictos internos que en ese momento sacudían a su gestión, como la renuncia de quien era su protegido y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Javier Milei pegaba el faltazo a la 68° Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada el 30 de junio último en Asunción.
En los días previos, Casa Rosada informaba que el Presidente "permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de (Diego) Santilli”.
Ahora, Milei tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con sus pares del bloque sudamericano ya que, según está previsto, concurrirá a Montevideo para participar de la 69° Cumbre, programada para el 4 de diciembre próximo, que incluye la asunción de la Argentina como titular pro témpore.
Según el calendario oficial del Mercosur, se celebrará de forma presencial en el Edificio Mercosur (Salón de los Presidentes), ubicado en la capital uruguaya, y allí estarán el anfitrión Yamandú Orsi y demás jefes de Estados que conforman la organización.
Entre los temas que formarán parte la agenda de la cumbre, figuran la marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones comerciales con otros socios extrarregionales, la modernización y flexibilización del bloque y la situación política regional.
Rencillas innecesarias en un escenario global competitivo
Con relación a ese último punto y a 35 años de la firma del Tratado de Asunción, el bloque regional enfrenta una etapa compleja, entre las crisis que atraviesan miembros como Paraguay, con la destitución de Santiago Peña, y la discusión alrededor de una mayor flexibilización comercial.
Algunos gobiernos, como el argentino, sostienen que los países miembros deberían tener más libertad para negociar acuerdos de manera individual con otras regiones y mercados, mientras que otros, como el de Brasil, consideran que la fortaleza del bloque radica precisamente en actuar de forma conjunta en las negociaciones internacionales.
A estas diferencias estratégicas se suman las tensiones políticas y diplomáticas entre sus dos principales miembros: Argentina y Brasil, atravesadas por momentos de fricción que inevitablemente repercuten en la dinámica interna del bloque.
La cumbre de Montevideo aparece entonces como una oportunidad para limar asperezas innecesarias e intentar acercar posiciones. Por ejemplo, entre Milei y Lula da Silva, que eventualmente podrían mantener una reunión bilateral para dejar atrás rencillas y afrontar en conjunto los desafíos que plantea un escenario económico internacional cada vez más competitivo.
Todavía más cuando, con la presidencia pro témpore hasta finales de 2027, el argentino deberá cumplir un rol clave para el Mercosur, tratando de conciliar interereses particulares para hacer valer los generales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario