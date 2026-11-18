Rencillas innecesarias en un escenario global competitivo

Tal vez, Lula da Silva y Javier Milei ni se miren...

Con relación a ese último punto y a 35 años de la firma del Tratado de Asunción, el bloque regional enfrenta una etapa compleja, entre las crisis que atraviesan miembros como Paraguay, con la destitución de Santiago Peña, y la discusión alrededor de una mayor flexibilización comercial.

Algunos gobiernos, como el argentino, sostienen que los países miembros deberían tener más libertad para negociar acuerdos de manera individual con otras regiones y mercados, mientras que otros, como el de Brasil, consideran que la fortaleza del bloque radica precisamente en actuar de forma conjunta en las negociaciones internacionales.

A estas diferencias estratégicas se suman las tensiones políticas y diplomáticas entre sus dos principales miembros: Argentina y Brasil, atravesadas por momentos de fricción que inevitablemente repercuten en la dinámica interna del bloque.

La cumbre de Montevideo aparece entonces como una oportunidad para limar asperezas innecesarias e intentar acercar posiciones. Por ejemplo, entre Milei y Lula da Silva, que eventualmente podrían mantener una reunión bilateral para dejar atrás rencillas y afrontar en conjunto los desafíos que plantea un escenario económico internacional cada vez más competitivo.

Todavía más cuando, con la presidencia pro témpore hasta finales de 2027, el argentino deberá cumplir un rol clave para el Mercosur, tratando de conciliar interereses particulares para hacer valer los generales.