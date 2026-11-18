Bajo la mirada mundial, así fue el primer encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin
Por primera vez en la historia, los líderes de Estados Unidos, China y Rusia mantuvieron un encuentro cara a cara en el marco de una cumbre internacional.
En un hecho sin precedentes para la diplomacia internacional contemporánea, los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin compartieron este miércoles su primer encuentro conjunto en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad china de Shenzhen.
La imagen de los tres líderes reunidos en un mismo escenario se convirtió rápidamente en una de las imágenes políticas más significativas del año, teniendo en cuenta el contexto global atravesado por las guerras, conflictos comerciales y hasta problemas tecnológicos como los que afronta la gestión republicana en su país.
El encuentro tuvo lugar durante la recepción oficial y la cena de gala organizada por las autoridades chinas, donde Trump y Putin intercambiaron saludos y un apretón de manos bajo la mirada sonriente del anfitrión del evento.
Esta primera aparición pública conjunta anticipa una reunión trilateral formal prevista para las próximas horas, una instancia que ya despierta expectativas y especulaciones en las principales capitales del mundo.
Según trascendió, la agenda incluirá cuestiones vinculadas a la estabilidad estratégica global, el control de armamentos nucleares, la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán y los desafíos del comercio internacional en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas que tiene como cuarto eje a Europa.
Analistas internacionales consideran que, aun cuando no surjan acuerdos concretos entre las tres mayores potencias militares y nucleares del planeta, el simple hecho de que Washington, Pekín y Moscú mantengan un espacio de diálogo directo representa un acontecimiento de enorme peso.
Por esa razón, más allá de las formalidades de la recepción de este miércoles, ahora todas las miradas apuntan a la reunión trilateral de trabajo prevista para este jueves a las 14.30 hora local (03.30 de la madrugada en la Argentina) en la Villa Kylin, un exclusivo complejo estatal de Shenzhen.
Según el cronograma oficial, la jornada comenzará con una reunión entre Trump y Xi Jinping, a la que luego se sumará Putin para dar inicio al formato trilateral. El futuro de los tratados de control de armas nucleares, las tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín, la crisis bélica vinculada a Irán y el curso de la guerra en Ucrania, serán temas excluyentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario