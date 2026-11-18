Analistas internacionales consideran que, aun cuando no surjan acuerdos concretos entre las tres mayores potencias militares y nucleares del planeta, el simple hecho de que Washington, Pekín y Moscú mantengan un espacio de diálogo directo representa un acontecimiento de enorme peso.

Por esa razón, más allá de las formalidades de la recepción de este miércoles, ahora todas las miradas apuntan a la reunión trilateral de trabajo prevista para este jueves a las 14.30 hora local (03.30 de la madrugada en la Argentina) en la Villa Kylin, un exclusivo complejo estatal de Shenzhen.

Según el cronograma oficial, la jornada comenzará con una reunión entre Trump y Xi Jinping, a la que luego se sumará Putin para dar inicio al formato trilateral. El futuro de los tratados de control de armas nucleares, las tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín, la crisis bélica vinculada a Irán y el curso de la guerra en Ucrania, serán temas excluyentes.