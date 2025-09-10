Sospechosa por la desaparición de Madeleine McCann rompió el silencio tras 18 años: "¿Creen que la corté en pedacitos?"

De la misma manera, la mujer relató que en aquel momento la Policía de Portugal registró su vivienda, pero también la de muchos residentes de esa zona. También, ella admitió que las autoridades fueron varias veces a su domicilio. En concreto, cuando los agentes visitaron su vivienda por segunda vez, le pidieron que vaciase el congelador. Tras esa petición, ella confirmó que se molestó y que respondió a los agentes que si pensaban que había "cortado en pedacitos" a la niña para "comérsela en la cena".

Además, la mujer contó, que una década después el crimen, la Policía de Alemania la contactó. En ese nuevo contacto, los agentes alemanes le preguntaron si conocía aChristian B. y si lo había visto cerca del apartamento de la familia McCann. Ante estas preguntas, ella negó haberle visto cerca.

Alemania está en alerta por la liberación de Christian B.

Las autoridades judiciales de Alemania expresaron su preocupación ante la inminente liberación del principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, al que consideran "peligroso".

Aunque este hombre cumplió su condena, el caso de Madeleine nunca se resolvió. No obstante, estaba preso por haber violado a una mujer de 72 años en 2005 y este hecho, unido a que le consideran "peligroso", hace saltar las alarmas en Alemania.

El fiscal jefe del caso, Christian Wolters, aseguró que "es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales" porque "no ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión".

Por este motivo, los fiscales solicitaron que B. lleve una tobillera electrónica e informe a las autoridades de su lugar de residencia.