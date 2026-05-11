Viral: así fue el dramático rescate de un perro que cayó al río Sena en París
Un grupo de personas que pasaba por el lugar escuchó los ladridos de pedido de ayuda del can y no dudó en socorrerlo. Mirá el momento.
En las últimas horas, se viralizó un video de esos que te devuelven un poquito la fe en la humanidad: el episodio ocurrió en pleno corazón de París y tiene como protagonista a un perro negro (un retriever o un cruce de tamaño mediano) que cayó accidentalmente a las aguas del río Sena.
El animal se encontraba en el agua, visiblemente agotado y luchando desesperado cerca de uno de los muros de piedra que bordean el río. Debido a la altura del muro de piedra que rodea a este emblemático lugar, al perro le era imposible salir por sus propios medios.
Por ello, un joven decidió ser el héroe de la jornada y valerse de una especie de cadena para descender hacia donde se encontraba el animal y, con ayuda de uno de sus amigos, colaborar en que el can vuelva a tierra firme.
Finalmente, entre tres o cuatro personas hicieron fuerza hacia arriba para izar al perro por la pared de piedra. El video muestra cómo, una vez que el perro toca tierra firme, empieza a sacudirse el agua mientras la gente alrededor festeja y grita de alivio.
Lo que más destacó la gente en redes es que los rescatistas eran simples peatones que no tenían equipo de seguridad ni sogas; solo contaron con su fuerza física, una cadena de la cual se valieron y la coordinación del momento.
El video captó esa solidaridad espontánea de la gente que pasaba por ahí y no dudó en ponerse en riesgo para sacar al animal del agua. Es un alivio que haya terminado bien, porque con la profundidad y la corriente que suele tener el Sena en ciertos tramos, el final pudo haber sido muy distinto sin la intervención de estos transeúntes.
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