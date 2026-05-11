Viral: así fue el dramático rescate de un perro que cayó al río Sena en París

El video captó esa solidaridad espontánea de la gente que pasaba por ahí y no dudó en ponerse en riesgo para sacar al animal del agua. Es un alivio que haya terminado bien, porque con la profundidad y la corriente que suele tener el Sena en ciertos tramos, el final pudo haber sido muy distinto sin la intervención de estos transeúntes.

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