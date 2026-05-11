Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius: evacuaron a todos los pasajeros y un español dio positivo

Apenas una hora después de publicar el video en su perfil de X, Mónica García informó por la misma red que "uno de los pasajeros españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada".

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"La persona permanece aislada, sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos", detalló.

El paciente que dio positivo por hantavirus fue trasladado a una de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras el que "los otros 13 pasajeros han dado negativo de manera provisional", dijo García.

"En las próximas horas conoceremos los resultados definitivos", señaló la funcionaria máxima en materia de Salud de España.

Al menos tres personas murieron en los 41 días de periplo del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, que debía cubrir los lugares más recónditos del planeta y terminó varado en España por un brote de hantavirus cepa Andes.

Se calcula que viajaban 170 pasajeros y 70 miembros de la tripulación a bordo del barco cuando zarpó del puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.