Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius: evacuaron a todos los pasajeros y un español dio positivo
El Ministerio de Sanidad de España confirmó que el buque donde se detectaron los contagios por hantavirus cepa Andes ya dejó a todos sus pasajeros en España.
El crucero MV Hondius está camino a los Países Bajos tras dejar en España al último contingente de pasajeros que tuvo que cumplir a bordo gran parte del proceso de cuarentena tras la confirmación de casos de hantavirus de la cepa Andes, que admite el contagio de persona a persona. En ese marco se detectó además otro contagio entre el grupo que tocó tierra el domingo 10 de mayo.
La ministra de Salud de España, Mónica García, anunció este lunes desde las Islas Canarias que en las últimas 24 horas se evacuó con éxito a 125 pasajeros y tripulantes del crucero que había zarpado hacía 41 días de Ushuaia, en Tierra del Fuego.
La funcionaria precisó que "94 personas fueron desembarcadas ayer, que fueron trasladadas en ocho vuelos a sus países", y que durante este lunes "la operativa se cierra con dos vuelos más, a Países Bajos".
En uno de los vuelos "irán 21 personas, entre tripulación y dos médicos de la OMS", y en el otro se "desplazará a las personas que luego irán a Australia", en referencia a seis individuos.
Apenas una hora después de publicar el video en su perfil de X, Mónica García informó por la misma red que "uno de los pasajeros españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada".
"La persona permanece aislada, sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos", detalló.
El paciente que dio positivo por hantavirus fue trasladado a una de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras el que "los otros 13 pasajeros han dado negativo de manera provisional", dijo García.
"En las próximas horas conoceremos los resultados definitivos", señaló la funcionaria máxima en materia de Salud de España.
Al menos tres personas murieron en los 41 días de periplo del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, que debía cubrir los lugares más recónditos del planeta y terminó varado en España por un brote de hantavirus cepa Andes.
Se calcula que viajaban 170 pasajeros y 70 miembros de la tripulación a bordo del barco cuando zarpó del puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.
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