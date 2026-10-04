"Soy muy bueno en el mata-mata": el mensaje combativo de Lula da Silva rumbo al balotaje

Sobre su destreza en instancias decisivas: "Soy muy bueno en el mata-mata", enfatizó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), apelando a la jerga futbolística para graficar su confianza de cara al balotaje.

El inicio de la recta final: "Mañana empieza la nueva campaña", sentenció, dando vuelta la página de la primera vuelta de manera inmediata.

La lectura del mapa político: "La verdadera foto del país se verá en el balotaje", sostuvo al analizar la paridad de los comicios y la reñida disputa frente a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Sorpresa en las urnas: Al evaluar el desarrollo de la jornada, reconoció que "el resultado fue inesperado", anticipando una pelea voto a voto para las próximas semanas.