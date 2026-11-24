Una jornada de máxima tensión se vive este martes 24 de noviembre en la turística ciudad caribeña de Cartagena de Indias, en Colombia, luego de que un grupo de hombres encapuchados con armas largas irrumpiera en un supermercado de la cadena Éxito y tomara como rehenes a 30 personas tras un intento frustrado de robo. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que los delincuentes ya liberaron a cinco mujeres mayores, mientras fuerzas especiales de la Policía y el Ejército mantienen sitiado el lugar para rescatar al resto de los clientes y empleados retenidos.