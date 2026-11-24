Tensión en Colombia: secuestradores tomaron un supermercado en Cartagena con 30 rehenes
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el grupo armado se atrincheró en un local de la cadena Éxito tras un intento fallido de asalto a un camión de caudales; el operativo obligó a suspender momentáneamente los aterrizajes en el aeropuerto internacional.
Una jornada de máxima tensión se vive este martes 24 de noviembre en la turística ciudad caribeña de Cartagena de Indias, en Colombia, luego de que un grupo de hombres encapuchados con armas largas irrumpiera en un supermercado de la cadena Éxito y tomara como rehenes a 30 personas tras un intento frustrado de robo. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que los delincuentes ya liberaron a cinco mujeres mayores, mientras fuerzas especiales de la Policía y el Ejército mantienen sitiado el lugar para rescatar al resto de los clientes y empleados retenidos.
Cómo comenzó el asalto frustrado y qué exigen los secuestradores
Según detalló el mandatario desde Villavicencio —ciudad que horas antes había sufrido el estallido de un coche bomba atribuido a disidencias de las FARC con un saldo de 25 heridos—, el episodio se desencadenó cuando una banda de delincuentes comunes intentó robar un camión transportador de caudales:
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El refugio en el supermercado: al ingresar a un centro comercial, las cámaras de seguridad detectaron la maniobra y los operadores activaron de inmediato los botones de pánico. Ante la rápida llegada de los patrulleros, a los asaltantes "no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas", explicó De la Espriella.
Imágenes del interior y exigencias: en videos difundidos en redes sociales se observa a los encapuchados portando armas largas junto a las víctimas sentadas o arrodilladas mirando hacia el exterior del comercio, mientras decenas de efectivos y francotiradores rodean los edificios linderos. De acuerdo con reportes de medios locales, los captores exigen casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y vía libre para huir hacia la ciudad de Barranquilla, ubicada a unos 130 kilómetros.
La advertencia del Gobierno: el presidente colombiano aseguró que todas las capacidades de las fuerzas especiales ya están desplegadas en la zona y lanzó una dura advertencia: "Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos".
Restricción temporal en el aeropuerto de Cartagena y contexto de violencia
El despliegue de seguridad en torno al establecimiento comercial impactó de manera directa en la operatoria aérea de uno de los principales destinos turísticos y de convenciones de Latinoamérica:
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Suspensión y reanudación de aterrizajes: las autoridades aeronáuticas debieron suspender durante poco más de media hora las aproximaciones y los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez para facilitar el arribo y despliegue de un equipo especial de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Una vez concluida esa maniobra, los vuelos se reanudaron con normalidad.
Un aniversario marcado por la inseguridad: la toma de rehenes ocurre exactamente el día en que se cumplen diez años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, en medio de un fuerte recrudecimiento de la violencia en Colombia por las disputas entre grupos ilegales alrededor del narcotráfico y la minería ilegal.
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