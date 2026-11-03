Tensión y forcejeos en Asunción: los ahorristas se enfrentaron a la Policía tras la caída de ueno bank
Un grupo de manifestantes protagonizó momentos de alta tensión y cruces con las fuerzas de seguridad en el microcentro de la capital paraguaya tras el colapso financiero de la entidad.
La tensión social escaló en la noche de este martes en las calles del microcentro de Asunción, donde cientos de ahorristas autoconvocados y efectivos de la Policía Nacional protagonizaron forcejeos y momentos de crispación. Las protestas se desataron a raíz del impacto financiero provocado por el cierre de las operaciones bancarias y la incertidumbre en torno a los fondos depositados.
Reclamos en las calles y despliegue preventivo
La concentración ciudadana reunió a numerosos clientes afectados que se acercaron a las sucursales para exigir respuestas inmediatas. Ante la masiva concurrencia y la imposibilidad de operar en los cajeros o realizar transacciones electrónicas, la frustración derivó en protestas a viva voz y reclamos airados contra las restricciones impuestas en los accesos.
Para contener la situación, la fuerza de seguridad había dispuesto un vallado perimetral y un esquema preventivo de vigilancia en las arterias principales. Sin embargo, la acumulación de manifestantes y el descontento por la falta de información oficial en el lugar elevaron la tensión, generando empujones y cruces verbales con el cordón policial apostado frente a los edificios.
La resolución del Banco Central y el trasfondo de la crisis
Las protestas en la vía pública estallaron en paralelo a la decisión adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), que dispuso de manera oficial el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank tras detectar un déficit crítico en los indicadores de solvencia y un severo deterioro patrimonial. La medida de intervención de la banca matriz paralizó la operatoria habitual de la institución y activó los mecanismos de revisión de cuentas, profundizando el malestar de los ahorristas que exigen garantías claras sobre la restitución de su dinero.
Mientras las autoridades monetarias intentaron llevar tranquilidad al asegurar que el fondo de garantía cubrirá a la gran mayoría de los pequeños depositantes y que se trata de un episodio focalizado, el clima en las calles refleja el profundo impacto de la medida. Las fuerzas de seguridad mantienen el estado de alerta en el microcentro mientras continúan las negociaciones y los reclamos ciudadanos a la espera de un cronograma oficial de devoluciones.
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