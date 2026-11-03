Tensión y forcejeos en Asunción: los ahorristas se enfrentaron a la Policía tras la caída de ueno bank

La resolución del Banco Central y el trasfondo de la crisis

Las protestas en la vía pública estallaron en paralelo a la decisión adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), que dispuso de manera oficial el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank tras detectar un déficit crítico en los indicadores de solvencia y un severo deterioro patrimonial. La medida de intervención de la banca matriz paralizó la operatoria habitual de la institución y activó los mecanismos de revisión de cuentas, profundizando el malestar de los ahorristas que exigen garantías claras sobre la restitución de su dinero.