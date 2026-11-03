La renuncia del jefe del Banco Central busca frenar la escalada del conflicto en Paraguay tras la caída de ueno bank
Carlos Carvallo dejó su cargo acorralado por el cierre de la entidad y la presión política, en un intento oficial por aplacar el malestar social tras los incidentes.
La crisis institucional provocada por el colapso de ueno bank derivó en un movimiento de alto impacto dentro del esquema de gobierno en Paraguay. En una jornada signada por severos incidentes y choques entre la Policía Nacional y manifestantes en el microcentro de Asunción, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, presentó su renuncia al cargo en una maniobra del Poder Ejecutivo por apaciguar el conflicto social y contener la desconfianza en el sistema financiero.
Dimisión en la banca matriz y reestructuración oficial
La salida del funcionario se produjo pocas horas después de que la conducción del organismo emisor aprobara por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank al constatar un índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo legal exigido. La continuidad de Carvallo resultaba compleja en el plano político, dado que antes de asumir en 2023 al frente del emisor había liderado la Financiera Ueno, estructura previa a la conversión de la entidad en banco comercial.
A la par del envío de la renuncia formal al Senado, el mandatario Santiago Peña solicitó públicamente la dimisión del economista y suspendió de manera urgente su participación en la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid para abocarse a la gestión de la emergencia. De forma paralela, el directorio nombró como titular interina a Liana Caballero, quien anunció el cese total de operaciones de la firma y confirmó que la entidad ya no cuenta con servicios ni tarjetas activas.
Exposición de fondos públicos y recursos de jubilaciones
El impacto del cierre de ueno bank, que alcanzaba a 2,9 millones de clientes sobre una población de 6,1 millones de habitantes y concentraba gran parte de los pagos digitales, generó un fuerte parate en la actividad comercial. La mayor preocupación de los equipos técnicos se centra en la afectación de 32.000 pensionados, el congelamiento de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) por 355 millones de dólares y la retención de depósitos pertenecientes a la empresa estatal de electricidad.
Respuestas legislativas, causas judiciales y contención en las calles
Las dificultades operativas afectaron la cotidianeidad de pequeños ahorristas, comercios y deportistas profesionales que utilizaban la plataforma digital. Para amortiguar el impacto, la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) confirmó que suspenderá temporalmente los cortes por falta de pago a clientes con débito automático en la firma. Asimismo, el Congreso comenzó a tratar de manera prioritaria un proyecto de ley para elevar el fondo de garantía y agilizar la restitution inicial de fondos en 24 horas.
El cierre de la jornada dejó además avances en el fuero penal y derivaciones en el ámbito legislativo. El principal accionista de la entidad, Miguel Vásquez, junto a otros siete directivos, se entregó de forma voluntaria ante la Justicia para ponerse a disposición de las actuaciones en marcha. En tanto, las fuerzas de seguridad refuerzan la presencia preventiva en la capital mientras la oposición parlamentaria analiza las implicancias políticas del caso.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario