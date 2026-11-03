Preparan un bono asistencial para damnificados por las lluvias e inundaciones de El Niño
Así lo oficializó el Gobierno de Ecuador, cuyo país sufrió la pérdida de -al menos- 11 personas gracias a un feroz temporal que también dejó a 50.000 afectados.
El Gobierno de Ecuador oficializó una serie de medidas económicas y de asistencia directa para mitigar los severos estragos provocados por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño. Las disposiciones fueron acordadas tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
Entre las resoluciones principales, se definió que el "Ministerio de Infraestructura emita la normativa para implementar el bono de reparación, destinado a personas cuyos bienes y enseres resulten afectados por la emergencia", según detalló la entidad a través de la red social X.
A la par del auxilio económico, se dispuso una logística de entrega inmediata de insumos básicos para las familias damnificadas. En este sentido, el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) dispondrá de un plazo de 48 horas para presentar el inventario de bienes disponibles en sus bodegas. A partir de esa información, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) coordinarán la distribución prioritaria de productos esenciales como ropa y colchones.
El paquete de medidas llega en un escenario crítico para el país, que se encuentra bajo alerta roja nacional desde finales de agosto debido al recrudecimiento de las precipitaciones. Según los balances oficiales más recientes, el temporal ya se ha cobrado al menos once vidas y deja un saldo de 48.958 personas afectadas o damnificadas, junto con casi 12.000 viviendas con daños y 38 destruidas por completo.
El fenómeno El Niño sacude a Ecuador y al mundo
El fenómeno de El Niño, caracterizado por el incremento de la temperatura de las aguas del océano Pacífico, altera de forma drástica el régimen de lluvias en la región. En el caso ecuatoriano, suele desencadenar fuertes precipitaciones e inundaciones en las provincias costeras, mientras que en las zonas altas de la sierra genera prolongados periodos de sequía.
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