Preparan un bono asistencial para damnificados por las lluvias e inundaciones de El Niño

A la par del auxilio económico, se dispuso una logística de entrega inmediata de insumos básicos para las familias damnificadas. En este sentido, el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) dispondrá de un plazo de 48 horas para presentar el inventario de bienes disponibles en sus bodegas. A partir de esa información, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) coordinarán la distribución prioritaria de productos esenciales como ropa y colchones.