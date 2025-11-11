Scott Bessent confirmó que se activó el swap con Argentina: "Tuvimos ganancia"

banco central de argentina

"Se supone que se usaron 2.700 millones de dólares para repagarle o para compensar al Tesoro de los Estados Unidos por los dólares que gastó en el Mercado Libre de Cambios en la previa de la elección. Entonces, esos dólares no están en las reservas brutas, pero se convirtieron en deuda del Banco Central, por eso restan", le había dicho el lunes a ese medio, el economista Federico Machado, de Economía Open y además, agregó, "hubo 700 millones de dólares que se pagaron al FMI, probablemente con dólares del propio FMI".