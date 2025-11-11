Scott Bessent confirmó que se activó el swap con Argentina: "Tuvimos ganancia"
El Tesoro de los Estados Unidos ya recompró los dólares que había vendido para estabilizar el mercado cambiario en la previa de las elecciones Legislativas y se llevó una importante ganancia. Argentina sumó así una nueva deuda.
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció en una entrevista televisiva que se activó el swap de monedas con Argentina y, además, brindó detalles de la intervención en el mercado local para estabilizar al peso.
Bessent confirmó que una parte del swap ya se activó por lo que aseguró que "ya tuvimos ganancia". Así se desprendía del balance semanal difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pero ninguno de los actores involucrados lo había confirmado hasta este martes. El balance demostraba que el Tesoro de los Estados Unidos había vendido las letras en pesos de la autoridad monetaria que poseía y que se había activado el swap.
Bessent lo reveló este martes al conceder una entrevista a la cadena MSNBC. En ese marco aseguró que "se utilizó una pequeña cantidad" de la línea de swap y añadió: "Obtuvimos ganancias con ello”. El funcionario también expresó que Estados Unidos utilizó su hoja de balance para "estabilizar a la Argentina". Cabe remarcar que en varias ocasiones desde los Estados Unidos se compraron pesos directamente en el mercado local para calmar el frente cambiario en medio de la incertidumbre electoral.
En la jornada previa, Ámbito había anticipado que una de las preocupaciones del mercado era que los niveles de las reservas netas del Banco Central (BCRA) podrían haber tocado niveles preocupantes, en torno a los 12 mil millones de dólares negativos, si se confirmaba que el swap con el Tesoro de Estados Unidos fue activado. El mercado especula con que se utilizó para compensar al Tesoro estadounidense por los dólares que usó para intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en la previa de las elecciones de medio término.
"Se supone que se usaron 2.700 millones de dólares para repagarle o para compensar al Tesoro de los Estados Unidos por los dólares que gastó en el Mercado Libre de Cambios en la previa de la elección. Entonces, esos dólares no están en las reservas brutas, pero se convirtieron en deuda del Banco Central, por eso restan", le había dicho el lunes a ese medio, el economista Federico Machado, de Economía Open y además, agregó, "hubo 700 millones de dólares que se pagaron al FMI, probablemente con dólares del propio FMI".
