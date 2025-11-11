Fred Machado se declaró "no culpable" ante la Justicia de Texas y rechazó dar información

Según consta en las pruebas que ya presentó en la justicia de Texas la fiscalía, Machado transfirió al menos 200 mil dólares a Espert durante 2020, a través del Bank of America, que consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal junto a la matrícula del avión de Machado que el dirigente utilizaba en Argentina: N28FM.

La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental.

espert en la pileta de fred machado

En ese mismo expediente se describe cómo Machado y sus socios habrían utilizado un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar dinero de dudoso origen, aprovechando la opacidad en la compraventa de jets y helicópteros.

Tras permanecer durante cuatro años bajo arresto domiciliario en la Argentina, Machado está ahora detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin, tras ser extraditado la semana pasada desde la Argentina.