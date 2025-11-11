No hay marcha atrás: Estados Unidos no derogará la ley de matrimonio igualitario

Kim Davis, que se define como cristiana y se casó cuatro veces (aunque repitió marido en una oportunidad) encontró apoyo en el gobierno de Donald Trump y en los medios adeptos, y el tema del rechazo al matrimonio igualitario volvió a la Corte Suprema.

Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema resolvieron no aceptar el pedido de Kim Davis para revisar el fallo de junio de 2015, que fue utilizado para habilitar el matrimonio igualitario a nivel nacional.

De hecho, pasarían varios años hasta que en 2022 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley federal de matrimonio igualitario, que fue promulgada por el demócrata Joe Biden.