Los países de la región se solidarizan con Colombia tras el terremoto

Por su parte el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad en X y le ofreció al gobierno de Abelardo de la Espriella enviar un equipo especializado por un lapso de siete días, "cuando lo requieran":

"Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", señaló el mandatario.

Venezuela también se hizo presente, como Colombia hace apenas un mes y medio, cuando un terremoto doble arrasó con La Guaira, en el norte de ese país, en lo que fue una catástrofe con más de 6.000 muertes registradas.

"La República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano y de sus autoridades, expresa su más profunda solidaridad y fraternidad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del territorio colombiano en la mañana de hoy", expresó Félix Plasencia González, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Delcy Rodríguez.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este mediodía su "preocupació" al recibir la noticia del terremoto de 7,4 de intensidad en Colombia.

"Recibí con preocupación la noticia del fuerte terremoto que golpeó hoy a Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó. En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario", señaló el mandatario.

Otro tanto ocurrió en el caso del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que sumó sus palabras de solidaridad y ayuda "en lo que se requiera" para su vecino del sur, y arrobó en X al presidente Abelardo de la Espriella.

El terremoto en Colombia ocurrió a las 7.34 hora local (12:34 GMT), y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.

John Bonilla. AFP

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa la búsqueda de decenas de personas que quedaron atrapadas dentro de edificios.