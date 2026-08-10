Video estremecedor del terremoto en Colombia: así colapsó un edificio en el centro de Pereira

El impacto en Colombia y las tareas de rescate

Agencia Viory

El grave siniestro, que se convirtió en el más fuerte registrado en la última década, tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La alarmante magnitud de la tragedia obligó a cerrar preventivamente los aeropuertos y la onda expansiva llegó a sentirse con fuerza en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá.