Video estremecedor del terremoto en Colombia: así colapsó un edificio en el centro de Pereira
El devastador terremoto que sacudió a Colombia dejó al menos 20 muertos. El sismo provocó el trágico colapso de un enorme edificio en Pereira.
Las impactantes imágenes del centro de Pereira muestran el momento exacto en el que el edificio Villa 1 se desploma por completo a causa del terremoto en Colombia. El violento movimiento telúrico levantó una inmensa nube de polvo mientras los peatones huían desesperados de la zona para intentar salvar sus vidas.
El impacto en Colombia y las tareas de rescate
El grave siniestro, que se convirtió en el más fuerte registrado en la última década, tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La alarmante magnitud de la tragedia obligó a cerrar preventivamente los aeropuertos y la onda expansiva llegó a sentirse con fuerza en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá.
IMPORTANTE: Video inédito del terremoto en Colombia: así colapsó una torre de la histórica Catedral de Manizales
Según el balance preliminar de las autoridades, el sismo dejó al menos 20 muertos (18 de ellos en Pereira y otros dos en Manizales). El alcalde pereirano, Mauricio Salazar, calificó la situación de la ciudad como crítica debido a la gran cantidad de derrumbes, mientras que en Manizales colapsaron casi 30 viviendas y se debieron habilitar refugios.
El presidente Abelardo de la Espriella convocó un comité de emergencia de manera urgente y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado. Ante la desesperante situación estructural, el mandatario nacional confirmó que viajará hacia Pereira para coordinar personalmente la atención de los damnificados, mientras los equipos continúan las intensas labores de rescate.
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