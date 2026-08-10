Terremoto en Colombia: qué pasa con el partido de River ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana
El sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia también se sintió con fuerza en Bogotá, donde el Millonario debe jugar este miércoles por la ida de los octavos de final.
River sigue con atención las consecuencias del fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento también se sintió en Bogotá, ciudad en la que el equipo de Eduardo Coudet debe visitar a Independiente Santa Fe este miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Por el momento, el partido no fue suspendido ni sufrió modificaciones y se mantiene programado en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La delegación del Millonario permanece atenta a la evolución de la situación y a cualquier determinación que puedan tomar las autoridades.
Fuentes oficiales de la Conmebol aseguraron que por ahora el partido se juega el próximo miércoles 12 de agosto a las 21:30. Sin embargo, la situación se sigue "evaluando" y se definirá en las próximas horas.
El terremoto se produjo alrededor de las 7.34 de la mañana de Colombia y, luego de las primeras mediciones, la magnitud fue actualizada hasta 7,4. El sismo tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y generó movimientos en diferentes zonas del país. En Bogotá, ubicada a varios cientos de kilómetros del epicentro, se registraron evacuaciones y se activaron los protocolos de emergencia. Las primeras evaluaciones en la capital colombiana no reportaron daños estructurales de gravedad que, hasta el momento, pongan en riesgo la realización del encuentro.
¿Puede suspenderse River-Santa Fe?
Por ahora, no hay ningún motivo oficial para modificar el partido. La situación podría cambiar únicamente si las autoridades determinan que existen riesgos para la seguridad de los protagonistas y los espectadores, especialmente a partir de eventuales daños que pueda haber sufrido El Campín.
También será importante seguir la situación de la infraestructura y de los accesos a Bogotá durante las próximas horas. Sin embargo, River no recibió ninguna comunicación que impida su viaje o ponga en duda la disputa del encuentro. El partido está previsto para este miércoles 12 de agosto a las 19.30 de Colombia (21.30 de Argentina), en el estadio Nemesio Camacho. La revancha se disputará una semana después, el miércoles 19 de agosto, en el Monumental.
De esta manera, el escenario actual es que River y Santa Fe jueguen normalmente, aunque la situación seguirá bajo monitoreo permanente debido a las consecuencias del terremoto y a cualquier eventual decisión de las autoridades colombianas o de la organización de la Copa Sudamericana.
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