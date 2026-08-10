Terremoto en Colombia: qué pasa con el partido de River ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

También será importante seguir la situación de la infraestructura y de los accesos a Bogotá durante las próximas horas. Sin embargo, River no recibió ninguna comunicación que impida su viaje o ponga en duda la disputa del encuentro. El partido está previsto para este miércoles 12 de agosto a las 19.30 de Colombia (21.30 de Argentina), en el estadio Nemesio Camacho. La revancha se disputará una semana después, el miércoles 19 de agosto, en el Monumental.

De esta manera, el escenario actual es que River y Santa Fe jueguen normalmente, aunque la situación seguirá bajo monitoreo permanente debido a las consecuencias del terremoto y a cualquier eventual decisión de las autoridades colombianas o de la organización de la Copa Sudamericana.