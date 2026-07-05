Venezuela: el testimonio del joven que se tiró del primer piso y salvó a sus padres durante los terremotos
Durante una entrevista con C5n un sobreviviente de los terremotos de Venezuela contó cómo salvó a sus padres. Los detalles y la emoción de su relato.
Los terremotos que sacudieron Venezuela hace más de 10 días siguen dejando historias que conmueven y entristecen. La cifra de muertos sigue ascendiendo, así como la de desaparecidos. Y, si bien todavía hay tareas de rescate bajo los escombros al saber que hay personas vivas, también hay familias que hoy pueden contar su propia historia.
Tal es el caso de José y sus padres, Enrique y Rosalba. Esto es porque, durante una entrevista en C5n, el joven contó que consiguieron salir con vida de su edificio que se estaba derrumbando gracias a un acto de valentía que tuvo.
En medio de la emoción y la tristeza, José contó: "Minutos previos al terremoto yo me estaba afeitando, en el baño que estaba al frente del cuarto de mis papás. El temblor comienza leve, así que yo aguanté el lava manos y en eso mi papá se levanta y se pone debajo del marco y me dice 'sal, sal del baño'. Y él me jala y las cosas se comienzan a derrumbar en el baño".
En ese sentido, José continuó: "Luego mi mamá, como puede, comienza a correr hacia nosotros, ella estaba en la sala. Pero el temblor comenzó ya muy duro. Y yo estaba abrazado a mi papá y él tenía la vista hacia ella. Ella corre y el temblor la tumba, le da un fuerte golpe en el coxis. De hecho, lo tiene fracturado".
"Ella logra llegar cerca de nosotros, mi papá la jala y estamos nosotros tres ya abrazados debajo del marco de la puerta y viendo cómo poco a poco todo se comienza a derrumbar", afirmó el sobreviviente. Después, agregó: "Eso duró mucho tiempo, porque a diferencia de lo que sintieron muchas personas, nosotros en La Guaira tenemos la sensación de que fue uno solo".
Fue entonces cuando descubrió que tenían que salir los 3 de su hogar para poder sobrevivir. "Termina el temblor, me pongo los zapatos y comienzo a correr hacia la ventana porque intentamos abrir la puerta y estaba sellada totalmente. Era algo sólido porque las columnas cayeron, el techo bajó. Se ve que el techo bajó", dijo.
"Entonces, comienzo a correr por la sala entre los escombros que había, llego a la ventana y veo que había una camioneta y yo me lanzo. Lo que no sabía es que había vidrios en el techo de la camioneta y caigo de rodillas y me corto las piernas, pero yo nunca me di cuenta que me había cortado", contó después. Según sus palabras lo único que necesitaba en ese momento era poder sacar a sus padres del edificio.
Por eso tomó la decisión de correr en el loby de su edificio, romper unas ventanas para poder llegar del otro lado porque no había electricidad. "Me costó mucho llegar a donde estaba la escalera de la piscina", explicó. Fue, justo este acto heroico el que logró salvar a sus papás y a varios vecinos más.
"Agarro la escalera de aluminio como de 4 o 5 metros, corro y tiro más vidrios con la escalera para poder pasar yo", contó antes de emocionarse y siguió: "Logro atravesar el loby, llego a la ventana de mis papás y la pongo y ya ellos logran bajar".
Tras esto, relató cómo pudo ayudar a otros vecinos a salir de sus hogares. Aún así, el momento más impactante fue cuando descubrió lo que había pasado a su alrededor, así como el dolor que tenía en sus piernas todas cortadas.
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