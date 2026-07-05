Venezuela: el testimonio del joven que se tiró del primer piso y salvó a sus padres durante los terremotos

Fue entonces cuando descubrió que tenían que salir los 3 de su hogar para poder sobrevivir. "Termina el temblor, me pongo los zapatos y comienzo a correr hacia la ventana porque intentamos abrir la puerta y estaba sellada totalmente. Era algo sólido porque las columnas cayeron, el techo bajó. Se ve que el techo bajó", dijo.

"Entonces, comienzo a correr por la sala entre los escombros que había, llego a la ventana y veo que había una camioneta y yo me lanzo. Lo que no sabía es que había vidrios en el techo de la camioneta y caigo de rodillas y me corto las piernas, pero yo nunca me di cuenta que me había cortado", contó después. Según sus palabras lo único que necesitaba en ese momento era poder sacar a sus padres del edificio.

Por eso tomó la decisión de correr en el loby de su edificio, romper unas ventanas para poder llegar del otro lado porque no había electricidad. "Me costó mucho llegar a donde estaba la escalera de la piscina", explicó. Fue, justo este acto heroico el que logró salvar a sus papás y a varios vecinos más.

"Agarro la escalera de aluminio como de 4 o 5 metros, corro y tiro más vidrios con la escalera para poder pasar yo", contó antes de emocionarse y siguió: "Logro atravesar el loby, llego a la ventana de mis papás y la pongo y ya ellos logran bajar".

Tras esto, relató cómo pudo ayudar a otros vecinos a salir de sus hogares. Aún así, el momento más impactante fue cuando descubrió lo que había pasado a su alrededor, así como el dolor que tenía en sus piernas todas cortadas.