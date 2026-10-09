Terremoto en vivo: la impactante reacción de los conductores de un programa de TV en Panamá

Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en el área de Pitaloza Arriba, en la zona de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, Panamá. La magnitud inicial del evento había sido estimada en 8,0, pero luego fue ajustada a 7,7.

El sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, un dato relevante para describir las características del movimiento registrado. La magnitud del terremoto generó atención más allá de las fronteras panameñas. En Colombia se reportaron percepciones del temblor en departamentos como Chocó y Antioquia, lo que evidenció el alcance regional del fenómeno.