Terremoto en vivo: la impactante reacción de los conductores de un programa de TV en Panamá
El sismo interrumpió la transmisión de un ciclo deportivo en el canal Deportes RPC, obligando al panel de periodistas a abandonar de emergencia el estudio.
Un momento de alta tensión y zozobra se vivió en un programa de televisión de Panamá cuando un terremoto de magnitud 7,7 sorprendió a los periodistas del programa Deportes RPC en plena transmisión en vivo. De hecho, las imágenes de las reacciones de los comunicadores no tardaron en viralizarse en redes sociales.
Terremoto en vivo: la impactante reacción de los conductores de un programa de TV en Panamá
El hecho ocurrió mientras el panel analizaba la actualidad deportiva en un set que simulaba un espacio abierto de bar.
Uno de los conductores notó la vibración inicial y comentó entre risas “mira, está temblando”. Sin embargo, la intensidad del movimiento telúrico aumentó drásticamente en cuestión de segundos, haciendo tambalear las sillas, luces y la estructura del lugar.
Al percatarse de la gravedad de la situación, los panelistas reaccionaron con preocupación. Entre llamados a mantener la calma y alertas como “cuidado, se formó” y “cuidado, compañeros”, los conductores optaron por quitarse los micrófonos y abandonar presurosamente el plano de cámara para ponerse a resguardo.
El temblor continuó sacudiendo el set totalmente vacío durante varios segundos, haciendo vibrar las banquetas de los periodistas. Transcurrido el remezón principal, se escuchó fuera de cámara a los integrantes del equipo evaluando la situación y preparándose ante la posibilidad de posibles réplicas.
Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá
De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en el área de Pitaloza Arriba, en la zona de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, Panamá. La magnitud inicial del evento había sido estimada en 8,0, pero luego fue ajustada a 7,7.
El sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, un dato relevante para describir las características del movimiento registrado. La magnitud del terremoto generó atención más allá de las fronteras panameñas. En Colombia se reportaron percepciones del temblor en departamentos como Chocó y Antioquia, lo que evidenció el alcance regional del fenómeno.
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