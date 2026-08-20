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Tiene 37 años y se hacía pasar por una nena: con chupete y mamadera engañó a todo el mundo

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La mujer fue detenida y ahora enfrenta un proceso judicial tras hacerse pasar por una menor de 12 años que engañó a la familia que la acogió durante más de un año.

La mujer engañó a varias familias fingiendo tener 12 años

La mujer engañó a varias familias fingiendo tener 12 años

Una mujer de 37 años fue detenida por la policía brasileña luego de hacerse pasar por una preadolescente y engañar a la familia que le dio alojamiento durante más de un año, asegurando ser autista y haber sufrido abusos durante su niñez.

Se trata de Amanda Maria Souza de Oliveira, capturada por la Policía Civil de Santa Catarina, en el suroeste de Brasil, después de engañar a una familia de Joinville durante 14 meses haciéndose pasar por “Gabriele”, de 12 años, con el solo objetivo de obtener alojamiento y alimentos.

Para dar credibilidad a la edad que decía tener, los padecimientos que había sufrido y su presunto autismo, la mujer usaba chupetes, bebía en mamaderas y hacía dibujos infantiles, con lo cual completaba el engaño a quienes le habían dado acogida.

De hecho, la familia que la tenía en su casa, vinculada a una comunidad evangélica de la zona, la trataba como hija adoptiva, le daba de comer, la vestía, le había decorado una habitación como si se tratara de una niña y hasta le organizó una fiesta con regalos para su 12° cumpleaños.

La estafadora, sin embargo, fue descubierta por su "tía adoptiva", quien la reconoció a través de artículos periodísticos vinculados a un caso similar ocurrido en Rio de Janeiro en 2023, tras lo cual concurrió a una dependencia policial donde la mujer fue interrogada y terminó confesando solo dos días después.

La mujer que engañó a varias familias terminó detenida y procesada.

La mujer que engañó a varias familias terminó detenida y procesada.

Además de confirmar que se trataba de Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, dijo ser originaria del estado de Ceará, en el noreste brasileño, y los investigadores determinaron que con anterioridad había cometido fraudes con idéntico modus operandi al menos desde 2018 en su lugar de origen, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Río de Janeiro y Santa Catarina, bajo nombres como Beatriz, Ana Clara y Maria Eduarda.

Entre los engaños más recientes datan uno de 2023, cuando se presentó como una niña de 12 años con autismo y víctima de abuso ante una organización dedicada a asistir menores de edad vulnerables en Río de Janeiro. Una nutricionista de 52 años comenzó a cuidarla junto con la responsable de la institución durante un mes y medio, evaluando incluso adoptarla, hasta que descubrió el año.

Y en 2024 Oliveira se presentó como una niña de 11 años que había escapado de una red de prostitución en Rio Grande do Sul y una familia la recibió en su hogar, pero pronto comenzó a detectar contradicciones en su historia y recurrió al Consejo Tutelar, ante cuyos agentes Oliveira reconoció su verdadera identidad.

Ahora, la Fiscalía la denunció por falsa identidad y estafa al determinar que Oliveira está en condiciones de ser juzgada después de que una evaluación de salud mental concluyera que comprendía sus actos y podía enfrentar el proceso.

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