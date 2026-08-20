Tiene 37 años y se hacía pasar por una nena: con chupete y mamadera engañó a todo el mundo
La mujer fue detenida y ahora enfrenta un proceso judicial tras hacerse pasar por una menor de 12 años que engañó a la familia que la acogió durante más de un año.
Una mujer de 37 años fue detenida por la policía brasileña luego de hacerse pasar por una preadolescente y engañar a la familia que le dio alojamiento durante más de un año, asegurando ser autista y haber sufrido abusos durante su niñez.
Se trata de Amanda Maria Souza de Oliveira, capturada por la Policía Civil de Santa Catarina, en el suroeste de Brasil, después de engañar a una familia de Joinville durante 14 meses haciéndose pasar por “Gabriele”, de 12 años, con el solo objetivo de obtener alojamiento y alimentos.
Para dar credibilidad a la edad que decía tener, los padecimientos que había sufrido y su presunto autismo, la mujer usaba chupetes, bebía en mamaderas y hacía dibujos infantiles, con lo cual completaba el engaño a quienes le habían dado acogida.
De hecho, la familia que la tenía en su casa, vinculada a una comunidad evangélica de la zona, la trataba como hija adoptiva, le daba de comer, la vestía, le había decorado una habitación como si se tratara de una niña y hasta le organizó una fiesta con regalos para su 12° cumpleaños.
La estafadora, sin embargo, fue descubierta por su "tía adoptiva", quien la reconoció a través de artículos periodísticos vinculados a un caso similar ocurrido en Rio de Janeiro en 2023, tras lo cual concurrió a una dependencia policial donde la mujer fue interrogada y terminó confesando solo dos días después.
Además de confirmar que se trataba de Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, dijo ser originaria del estado de Ceará, en el noreste brasileño, y los investigadores determinaron que con anterioridad había cometido fraudes con idéntico modus operandi al menos desde 2018 en su lugar de origen, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Río de Janeiro y Santa Catarina, bajo nombres como Beatriz, Ana Clara y Maria Eduarda.
Entre los engaños más recientes datan uno de 2023, cuando se presentó como una niña de 12 años con autismo y víctima de abuso ante una organización dedicada a asistir menores de edad vulnerables en Río de Janeiro. Una nutricionista de 52 años comenzó a cuidarla junto con la responsable de la institución durante un mes y medio, evaluando incluso adoptarla, hasta que descubrió el año.
Y en 2024 Oliveira se presentó como una niña de 11 años que había escapado de una red de prostitución en Rio Grande do Sul y una familia la recibió en su hogar, pero pronto comenzó a detectar contradicciones en su historia y recurrió al Consejo Tutelar, ante cuyos agentes Oliveira reconoció su verdadera identidad.
Ahora, la Fiscalía la denunció por falsa identidad y estafa al determinar que Oliveira está en condiciones de ser juzgada después de que una evaluación de salud mental concluyera que comprendía sus actos y podía enfrentar el proceso.
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