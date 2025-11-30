Tiroteo en California: al menos 4 muertos y 10 heridos
Ocurrió en la ciudad de Stockton, donde una familia se había reunido para la fiesta en un local de comida rápida.
Al menos cuatro personas murieron y diez resultaron heridas en la noche del sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California.
Entre los heridos por disparos se encontraban niños y adultos, según Heather Brent, portavoz de la Oficina del sheriff del condado de San Joaquín. Las autoridades no informaron de inmediato sobre el estado de salud de las personas trasladadas a hospitales de la zona.
“Los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo”, declaró Brent en una conferencia de prensa. “Esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada”, añadió.
El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. hora local en la zona norte de la ciudad. El salón de comidas, que comparte estacionamiento con varios negocios, incluyendo un Dairy Queen, albergaba la celebración familiar, dijo Brent. Stockton está a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.
El presunto atacante huyó y sigue prófugo, dijo Brent. Las autoridades instan al público a proporcionar información mientras los detectives trabajan para determinar un posible motivo. “Los investigadores están explorando todas las posibilidades”, dijo Brent.
La Oficina del sheriff del condado de San Joaquín está liderando la investigación.
