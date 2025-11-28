Donald Trump anunció la suspensión de la migración desde "países del Tercer Mundo" tras el tiroteo en Washington
Donald Trump prometió endurecer su ya de por sí política inmigratoria y adelantó que expulsará de los Estados Unidos a quienes considere "no beneficiosos para el país".
Como respuesta al tiroteo que protagonizó un ciudadano afgano en Washington en el que murió una agente de la Guardia Nacional de apenas 20 años, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que suspenderá la migración desde lo que calificó como “países del Tercer Mundo”.
Hijo de migrantes él mismo, Trump anunció la medida a través de su cuenta en su propia red social, Truth Social, y detalló que avanzará en la interrupción permanente del ingreso de personas provenientes de esos países. “Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”, anunció.
De acuerdo con Trump el país necesita un periodo de estabilización de su estructura migratoria para aplicar nuevas medidas de control.
En esa línea anticipó que revertirá “millones” de admisiones otorgadas durante el gobierno de Joe Biden, sin precisar mecanismos ni plazos. Según sus publicaciones, la revisión alcanzará casos aprobados bajo reglas anteriores y comprenderá criterios de utilidad económica y social.
Y detalló que expulsará a quienes considere no beneficiosos para el país. “Retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”, amenazó, al anunciar una política orientada a la expulsión de extranjeros que no cumplan con parámetros difusos que establecerá su gobierno.
“Terminaré con todos los beneficios y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses”, dijo, al diferenciar los programas destinados a ciudadanos del resto de las prestaciones disponibles para residentes temporales o personas en procesos migratorios.
Trump anunció además que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo de seguridad o que sea “no compatible con la civilización occidental”.
“Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar por completo esta situación”, sentenció el mandatario republicano, al destacar que su administración impulsa un enfoque centrado en retornos masivos y reorganización del sistema migratorio. Esta política la está llevando adelante desde el primer día de su segunda gestión al frente de la Casa Blanca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario