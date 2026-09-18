Tragedia en Pakistán: un vehículo cargado de explosivos impactó contra una mezquita
El ataque ocurrió en Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, mientras el templo estaba lleno de fieles. Hubo un tiroteo entre los agresores y las fuerzas de seguridad.
Al menos 16 personas murieron en un atentado contra una mezquita en Pakistán, donde un vehículo cargado de explosivos impactó contra el complejo durante el tradicional rezo del viernes. Entre las víctimas fatales hay cinco policías, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales.
El ataque tuvo lugar en el distrito de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, ubicada en el noroeste del país y próxima a la frontera con Afganistán. La explosión ocurrió durante uno de los momentos de mayor concentración de fieles en los templos musulmanes. El jefe de la policía provincial, Zulfiqar Hameed, explicó que uno de los atacantes habría utilizado un vehículo cargado con explosivos para embestir la mezquita.
El ataque ocurrió durante la oración del viernes
Según la reconstrucción inicial de las autoridades, la mezquita estaba llena de personas cuando se produjo la explosión. El impacto provocó importantes daños en el complejo y generó una situación de extrema tensión en la zona. Las imágenes registradas después del atentado mostraron parte del muro exterior derrumbado y daños considerables en la estructura de la mezquita. Una columna de humo podía observarse sobre el lugar mientras los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad trabajaban en el área.
Vecinos de Kohat aseguraron que la detonación pudo escucharse desde distintos puntos de la ciudad. Después de la explosión también se registraron numerosos disparos. La situación derivó en un enfrentamiento armado entre los atacantes y la policía, que desplegó un operativo para asegurar el complejo y evitar nuevos ataques.
También hubo un tiroteo dentro del complejo
Además del atacante que habría utilizado el vehículo cargado de explosivos, al menos otros dos hombres armados intentaron ingresar al complejo policial ubicado junto a la mezquita. Los agresores intercambiaron disparos con los agentes mientras las fuerzas de seguridad intentaban controlar la zona. Uno de los atacantes murió durante el enfrentamiento, según informó un agente que participó del operativo.
La policía estableció un perímetro de seguridad alrededor del lugar y desplegó equipos de rescate para asistir a las personas heridas y revisar el área afectada por la explosión. El número de víctimas podría modificarse a medida que avancen las tareas de rescate y atención de los heridos. Las autoridades continuaban trabajando en el lugar mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.
El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó su preocupación por el ataque y envió “sus mejores deseos para la pronta recuperación de los heridos en la explosión”. Hasta el momento, las autoridades no habían informado públicamente quién estuvo detrás del atentado ni habían atribuido formalmente el ataque a una organización determinada.
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