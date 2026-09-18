Tragedia en Pakistán: un vehículo cargado de explosivos impactó contra una mezquita

La policía estableció un perímetro de seguridad alrededor del lugar y desplegó equipos de rescate para asistir a las personas heridas y revisar el área afectada por la explosión. El número de víctimas podría modificarse a medida que avancen las tareas de rescate y atención de los heridos. Las autoridades continuaban trabajando en el lugar mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó su preocupación por el ataque y envió “sus mejores deseos para la pronta recuperación de los heridos en la explosión”. Hasta el momento, las autoridades no habían informado públicamente quién estuvo detrás del atentado ni habían atribuido formalmente el ataque a una organización determinada.