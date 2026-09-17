Temporal en España: una persona murió en las inundaciones en Barcelona y hay rutas cortadas por las tormentas

También se registraron cortes de luz en 7.696 domicilios de Cataluña mientras que se interrumpió el servicio de dos líneas de subte y los aeropuertos y rutas estuvieron cerrados.

En Valencia, los vecinos reportaron más de 250 incidentes de ramas rotas, zonas inundadas y daños materiales por las intensas lluvias que seguían este jueves.

Metrovalencia suspendió el servicio del subte y las autoridades dispusieron el corte de circulación en varias rutas, pero a última hora el tránsito se había reestablecido y hasta el aeropuerto de Manises funcionaba con las precauciones correspondientes.

Aunque durante la jornada la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) bajó el estado de emergencia a una alerta amarilla, la misma duró hasta las 20 del día para evitar complicaciones en el reestablecimiento de los servicios.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, transmitió a través de X que "las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas" del país, "especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana".

"Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales. Máxima precaución", agregó, citando un mensaje de La Moncloa.