Temporal en España: una persona murió en las inundaciones en Barcelona y hay rutas cortadas por las tormentas
Personal de rescate recuperó el cuerpo de la víctima, cuyo auto fue arrastrado por la riera. Hubo apagones, inundaciones y más lluvias durante la jornada.
Un potente temporal azotó esta semana las comunidades de Valencia, Murcia, Cataluña y Andalucía, en el este y sur de España, lo que provocó inundaciones, cortes de ruta, apagones y hasta la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue recuperado a 500 metros de su auto tras haber sido arrastrado por una riada.
El incidente fatal fue registrado el miércoles en la localidad catalana de Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, informó el sitio El Confidencial, de España.
Bomberos de la Generalitat localizaron el cuerpo de la víctima, quien habría intentado caminar por la calle a pesar del agua tras bajarse de su auto.
Además, en las últimas 48 horas los bomberos catalanes recibieron unos 270 pedidos de auxilio a raíz de las tormentas y lluvias, y una de las llamadas más notables fue desde un camping en Sitges donde una riera se desbordó e inundó el terreno, lo que obligó a evacuar a casi 270 personas.
La línea de emergencias 112, informó además el periódico español, recibió los reportes de 445 incidentes, la mayoría en Barcelona, pero también en el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Gironès y el Maresme.
También se registraron cortes de luz en 7.696 domicilios de Cataluña mientras que se interrumpió el servicio de dos líneas de subte y los aeropuertos y rutas estuvieron cerrados.
En Valencia, los vecinos reportaron más de 250 incidentes de ramas rotas, zonas inundadas y daños materiales por las intensas lluvias que seguían este jueves.
Metrovalencia suspendió el servicio del subte y las autoridades dispusieron el corte de circulación en varias rutas, pero a última hora el tránsito se había reestablecido y hasta el aeropuerto de Manises funcionaba con las precauciones correspondientes.
Aunque durante la jornada la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) bajó el estado de emergencia a una alerta amarilla, la misma duró hasta las 20 del día para evitar complicaciones en el reestablecimiento de los servicios.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, transmitió a través de X que "las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas" del país, "especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana".
"Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales. Máxima precaución", agregó, citando un mensaje de La Moncloa.
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