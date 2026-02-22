Tensión máxima en México: el Gobierno argentino recomienda no viajar a Jalisco
Cancillería emitió un comunicado este domingo tras los recientes ataques del Cartel de Jalisco en respuesta a la muerte de su líder.
Debido a la grave crisis de seguridad que atraviesa el estado de Jalisco tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los consecuentes ataques, el Gobierno argentino emitió una advertencia formal recomendando a sus ciudadanos postergar cualquier viaje no esencial a dicha región de México.
La Cancillería instó a evaluar cuidadosamente la necesidad de desplazarse a esa jurisdicción, sugiriendo que los traslados se reprogramen hasta que la situación se estabilice tras la ola de ataques y narcobloqueos desatada por el Cártel Jalisco.
Para los argentinos que ya se encuentran en el área, el comunicado oficial solicita extremar precauciones, evitar zonas de conflicto y mantenerse permanentemente informados a través de fuentes locales y canales oficiales de seguridad.
"Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice", dice el Gobierno en su mensaje difundido por redes sociales.
La recomendación surge como consecuencia directa de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cuyo fallecimiento en un enfrentamiento con militares provocó una violenta represalia del cartel en diversos puntos del país, afectando la circulación y la infraestructura turística.
Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades recordaron que el Consulado Argentino en México mantiene habilitados su correo electrónico y su teléfono de guardia para brindar asistencia inmediata. Esta medida de protección se da en el marco del "Código Rojo" vigente en Jalisco, donde la actividad criminal ha generado cierres de rutas y la suspensión de servicios básicos durante este mes de febrero de 2026.
El mensaje completo de Cancillería
"Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.
A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales.
Ante una situación de emergencia, contacte al Consulado Argentino en México:
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono de guardia:
+ 52 1 55 8556-0472"
