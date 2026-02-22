Tensión máxima en México: el Gobierno argentino recomienda no viajar a Jalisco

Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades recordaron que el Consulado Argentino en México mantiene habilitados su correo electrónico y su teléfono de guardia para brindar asistencia inmediata. Esta medida de protección se da en el marco del "Código Rojo" vigente en Jalisco, donde la actividad criminal ha generado cierres de rutas y la suspensión de servicios básicos durante este mes de febrero de 2026.

El mensaje completo de Cancillería

"Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales.

Ante una situación de emergencia, contacte al Consulado Argentino en México:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de guardia:

+ 52 1 55 8556-0472"