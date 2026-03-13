Trasladaron a Jair Bolsonaro de la cárcel a un hospital: qué le pasó
El expresidente brasileño viene sufriendo recurrentes problemas de salud desde que fue apuñalado durante su campaña presidencial.
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, debió ser trasladado este viernes a un centro de salud de Brasilia desde la cárcel en la que cumple su condena a 27 años de prisión por haber fogoneado una intentona golpista contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El ex mandatario comenzó a presentar problemas de salud en la madrugada por lo que se dispuso su inmediato traslado.
Así lo informó hoy su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, a través de sus redes sociales. "Acabo de recibir la noticia de que mi padre está de camino al hospital, una vez más", escribió el senador, quien también pidió oraciones a los seguidores del líder de la ultraderecha brasileña para que el cuadro no sea grave.
De acuerdo con su hijo mayor, el ex jefe de Estado sufrió escalofríos y un cuadro de "bastantes" vómitos en la madrugada.
El traslado fue confirmado poco después por la Policía Militar, responsable de la penitenciaría donde está recluido Bolsonaro, que dijo que el equipo médico facilitará información adicional en las próximas horas.
Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos y recurrentes problemas de salud relacionados con el atentado sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando fue apuñalado en el abdomen en el marco de una caravana.
Desde entonces, el exmandatario debió ser sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.
Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que comenzó a cumplir su condena por tentativa de golpe de Estado, en el Complejo Penitenciario de Papuda, el pasado 15 de enero.
La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.
En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por liderar un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el hoy presidente Lula da Silva. Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.
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