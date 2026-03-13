Trasladaron a Jair Bolsonaro de la cárcel a un hospital: qué le pasó

Desde entonces, el exmandatario debió ser sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que comenzó a cumplir su condena por tentativa de golpe de Estado, en el Complejo Penitenciario de Papuda, el pasado 15 de enero.

bolsonaro preso

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por liderar un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el hoy presidente Lula da Silva. Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.