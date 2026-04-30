Video: el impactante momento en el que estudiantes evitan que se estrelle un micro escolar

La mujer que conducía el micro escolar fue identificada como Leah Taylor de 46 años. Aunque intentó tomar su medicamento para controlar el ataque de asma, no logró llegar a él y terminó por desmayarse.

El estudiante que se dio cuenta del desmayo de la conductora del autobús escolar fue Jackson Casnave, alumno de 12 años de edad y que cursa el sexto grado en la escuela secundaria Hancock. El menor pudo sostener el volante mientras pidió ayuda al resto de sus compañeros, acción que hizo sin dudarlo, señaló citado por Fox News:

"No tuve tiempo de procesar mis emociones. Solo quería asegurarme de que nadie saliera herido", manifestó Casnave.

Mientras tanto, otro estudiante llamado Darrius Clark también de 12 años, logró llegar a los pedales del camión para poder frenar el carro. Una vez que los alumnos lograron tener el control, manejaron hasta dejar estacionado el camión escolar ante el pánico que sufrieron los niños cuyos gritos fueron escuchados por los operadores del 911 cuando recibieron la llamada de auxilio.