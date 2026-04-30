Video: el impactante momento en el que estudiantes evitan que se estrelle un micro escolar
La cámara instalada en el interior del vehículo escolar captó el instante en el que uno de los estudiantes se percató que la mujer tuvo un ataque de asma.
Un grupo de estudiantes de una escuela secundaria estadounidense evitó una tragedia al tomar el control del micro escolar en el que viajaban. La conductora sufrió un ataque de asma y se desmayó mientras transitaba por el condado de Hancock, Misisipi. Ante la emergencia, un alumno tomó el volante y otro pisó el freno para detener el vehículo. "Cuando frené, casi salgo disparado por el parabrisas", relató a la prensa el menor que logró detener la marcha.
La cámara de videovigilancia instalada en el interior del vehículo escolar captó el momento en el que uno de los estudiantes se percató que la mujer tuvo un ataque que la dejó inconsciente. El menor se acercó a ella para ver lo que ocurría.
Al ver que la conductora no podía estabilizar el micro, el estudiante tomó el volante para evitar que chocaran con alguna estructura y causara un fatal accidente ante una inminente coalición.
La mujer que conducía el micro escolar fue identificada como Leah Taylor de 46 años. Aunque intentó tomar su medicamento para controlar el ataque de asma, no logró llegar a él y terminó por desmayarse.
El estudiante que se dio cuenta del desmayo de la conductora del autobús escolar fue Jackson Casnave, alumno de 12 años de edad y que cursa el sexto grado en la escuela secundaria Hancock. El menor pudo sostener el volante mientras pidió ayuda al resto de sus compañeros, acción que hizo sin dudarlo, señaló citado por Fox News:
"No tuve tiempo de procesar mis emociones. Solo quería asegurarme de que nadie saliera herido", manifestó Casnave.
Mientras tanto, otro estudiante llamado Darrius Clark también de 12 años, logró llegar a los pedales del camión para poder frenar el carro. Una vez que los alumnos lograron tener el control, manejaron hasta dejar estacionado el camión escolar ante el pánico que sufrieron los niños cuyos gritos fueron escuchados por los operadores del 911 cuando recibieron la llamada de auxilio.
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