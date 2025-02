Tregua Israel-Hamas: confirman la identidad de los menores Bibas pero el tercer cuerpo no es el de la madre

hijos bibas.jpg

“Según la evaluación de las autoridades profesionales, de acuerdo con la inteligencia disponible y los hallazgos forenses del proceso de identificación, Ariel y Kfir Bibas, los fallecidos, fueron brutalmente asesinados en cautiverio en noviembre de 2023 por terroristas", agrega.

No obstante, se aclara que "durante el proceso de identificación, se encontró que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas y no se halló coincidencia con ningún otro secuestrado. Es un cuerpo anónimo sin identificación".

shiri bibas y sus hijos.jpg Shiri Bibas y sus hijos.

En ese sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su dolor y calificó a los milicianos del grupo islamista como "monstruos", agregando mediante un videocomunicado: "Abrazamos a las familias. El corazón de toda la nación está desgarrado. Mi propio corazón está desgarrado", concluye el mandatario israelí.

Como se sabe, el 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó un ataque masivo contra el sur de Israel, irrumpiendo en kibutz cercanos a la Franja de Gaza, siendo secuestrada como rehén la familia Bibas: Yarden Bibas y Shiri Silberman Bibas, junto a sus hijos Ariel, de 5 años, y Kfir, de apenas 9 meses. Yarden fue liberado en un intercambio de prisioneros el pasado 1 de febrero.

El padre de Shiri, José Luis Silberman, era un artista plástico argentino que había emigrado a Israel en 1976, y su esposa Marguit Schneider era de origen peruano. Ambos fueron asesinados durante el ataque de Hamas.