Histórico último adiós a Indio Solari: la exorbitante cifra de personas que participa de la despedida
La jornada del domingo movilizó a miles de personas, con más de 90 cuadras de filas para poder despedir a Indio Solario en el Polideportivo Gatica.
La despedida a Indio Solari ingresó en una fase inédita para la historia de los funerales populares en la Argentina. Caída la tarde de este domingo, cerca de las 20 horas, el ingreso al Polideportivo Municipal Gatica de Villa Domínico continuaba habilitado de manera ininterrumpida ante una multitud que no para de crecer.
Las previsiones logísticas quedaron completamente pulverizadas. Según el despliegue de las señales de noticias, la fila de fanáticos ya supera las 90 cuadras de extensión.
En este marco, las estimaciones de las pantallas de C5N describieron una traza geográfica impactante: la cola de fieles ricoteros cruzó el Puente Pueyrredón y llegaba hasta el barrio porteño de Barracas, configurando un pasillo de kilómetros y kilómetros de personas esperando bajo la noche.
Las cifras de la despedida a Indio Solari, un fenómeno sin precedentes
El volumen de la convocatoria generó asombro en los especialistas y cronistas apostados en los diferentes accesos a Avellaneda.
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El cálculo de la multitud: Desde la pantalla de TN estimaron que, entre los acampes en los parques linderos, las adyacencias del predio y las filas kilométricas, la convocatoria ya supera el millón de personas, una cifra que instala a este funeral al nivel de las despedidas históricas más grandes del país.
El ritmo del ingreso: El periodista Fernando Soriano aportó datos precisos desde el interior del Polideportivo Gatica a través de su cuenta de la plataforma X, reflejando el extenuante trabajo de la organización para agilizar el paso de la gente.
"7000 personas por hora pasan por delante del féretro del Indio, según me contaron los organizadores. Más la gente que está en la zona y no quiere pasar. Más la fila de personas que llega hasta Barracas", detalló Soriano.
Una vigilia que promete ser eterna
La impactante mística de las viejas misas ricoteras se trasladó por completo a las calles. A paso lento, entonando los clásicos himnos de Patricio Rey y sosteniendo banderas, miles de personas se preparan para pasar una madrugada gélida a la intemperie con el único objetivo de estar unos segundos frente a los restos del "míster".
Con el ritmo de ingreso actual y la extensión de la fila hacia el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, el funeral maratónico mantendrá sus puertas abiertas durante toda la madrugada, refrendando la promesa de su familia de que no cerrarán las instalaciones hasta que el último seguidor haya podido dejar su flor.
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