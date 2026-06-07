Histórico último adiós a Indio Solari: la exorbitante cifra de personas que participa de la despedida

image Histórico último adiós a Indio Solari.

Una vigilia que promete ser eterna

La impactante mística de las viejas misas ricoteras se trasladó por completo a las calles. A paso lento, entonando los clásicos himnos de Patricio Rey y sosteniendo banderas, miles de personas se preparan para pasar una madrugada gélida a la intemperie con el único objetivo de estar unos segundos frente a los restos del "míster".

Con el ritmo de ingreso actual y la extensión de la fila hacia el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, el funeral maratónico mantendrá sus puertas abiertas durante toda la madrugada, refrendando la promesa de su familia de que no cerrarán las instalaciones hasta que el último seguidor haya podido dejar su flor.