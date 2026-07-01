Tres muertos en México durante los festejos por el triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026
Las víctimas son un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años. Las autoridades confirmaron que los tres fallecieron por asfixia.
Dos mujeres y un hombre murieron por asfixia durante los festejos que se llevaron a cabo el martes por la noche en el centro de la Ciudad de México a raíz del triunfo sobre Ecuador por los dieciseisavos del Mundial 2026.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó oficialmente los tres fallecimientos y precisó que las víctimas fueron un hombre de 44 años, una joven de 19 y una mujer de 48. En todos los casos, el Puesto de Mando del Sector Salud determinó que la causa de muerte fue asfixia.
Los dos primeros hechos ocurrieron en la intersección de las calles Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según detallaron las autoridades, los servicios de emergencia recibieron un llamado por dos personas que se encontraban inconscientes en medio de la multitud.
Hasta el lugar acudieron equipos integrados por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil y efectivos policiales, además de funcionarios de la Secretaría de Gobierno. De acuerdo con lo informado, las víctimas recibieron los primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y luego fueron trasladados un hospital para recibir atención médica especializada.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados tanto en el lugar como posteriormente en el centro de salud, las dos personas murieron. Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre de 44 años y una joven de 19, quienes ya fueron identificados por sus familiares.
Alrededor de dos horas después, la Secretaría de Salud Pública reportó un tercer fallecimiento. En esta oportunidad, una mujer de 48 años fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, también dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.
Los paramédicos le practicaron maniobras de reanimación y la trasladaron de urgencia a un hospital. No obstante, los médicos confirmaron posteriormente su muerte. Al igual que en los otros dos casos, el diagnóstico indicó que la causa del fallecimiento fue asfixia.
Tras conocerse la noticia, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Además, informó que brindará acompañamiento y asistencia a quienes resultaron afectados por estos hechos.
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