Tres muertos en México durante los festejos por el triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó las dos primeras muertes

Alrededor de dos horas después, la Secretaría de Salud Pública reportó un tercer fallecimiento. En esta oportunidad, una mujer de 48 años fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, también dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó la tercera muerte

Los paramédicos le practicaron maniobras de reanimación y la trasladaron de urgencia a un hospital. No obstante, los médicos confirmaron posteriormente su muerte. Al igual que en los otros dos casos, el diagnóstico indicó que la causa del fallecimiento fue asfixia.

Tras conocerse la noticia, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Además, informó que brindará acompañamiento y asistencia a quienes resultaron afectados por estos hechos.