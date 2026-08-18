España: un nuevo terremoto sacudió a Granada, el segundo en tres días
El sismo de magnitud 4,7 dejó tres heridos leves y provocó varias réplicas, además de daños materiales.
España volvió a sufrir este martes un fuerte terremoto que alcanzó una magnitud de 4.7 según la escala de Richter, en la región de Granada. El epicentro se ubicó en Gójar, cerca de Alhendín, y dejó tres heridos leves.
El movimiento ocurrió a las 10:37 y generó alarma entre los habitantes de esta provincia de Andalucía. La Junta confirmó los heridos y activó medidas preventivas ante posibles nuevos movimientos sísmicos. Se produce apenas terremoto granada que tuvo su epicentro en un pueblo a 13 kilómetros de Granada y que afectó a más de 200 municipios de cinco regiones de España.
Tras el terremoto principal, el Instituto Geográfico Nacional contabilizó varias réplicas en distintos puntos. La última ocurrió a las 12:39 en Alhendín y alcanzó una magnitud de 4.0. Entre los movimientos posteriores también se registraron sismos de 2,8 en Alhendín a las 10:43. Luego, hubo otro de 2,6 en Las Gabias a las 10:47.
Además, Churriana de la Vega registró un terremoto de 4,0 a las 10:53. Padul, en tanto, sufrió otro movimiento de 2,9 a las 10:57. Cerca de una hora después, Alhendín volvió a registrar un sismo, esta vez de 4.2. Dos horas después, la localidad volvió a registrar otro movimiento.
Hubo desprendimientos de mampostería y algunos daños en edificios que, por ahora, no se consideran estructurales.
Sin embargo los vecinos, asustados, abandonaron sus casas y poblaron las plazas y los espacios al aire libre.
Las primeras imágenes mostraron daños materiales en diferentes sectores de Granada. Un video exhibió árboles caídos y coches destrozados en la avenida Cervantes. Ante el riesgo para los visitantes, la Junta de Andalucía decidió desalojar preventivamente la Alhambra. Además, numerosas empresas evacuaron sus lugares de trabajo y trasladaron a sus empleados hacia zonas seguras.
Pueden producirse nuevos temblores
El presidente de la región de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió que pueden producirse nuevos temblores y pidió prudencia a los andaluces.
“De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia”, solicitó Moreno en sus redes sociales.
“Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones”, subrayó. “Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”, agregó el presidente regional.
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