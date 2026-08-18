España: un nuevo terremoto sacudió a Granada, el segundo en tres días

Sin embargo los vecinos, asustados, abandonaron sus casas y poblaron las plazas y los espacios al aire libre.

Las primeras imágenes mostraron daños materiales en diferentes sectores de Granada. Un video exhibió árboles caídos y coches destrozados en la avenida Cervantes. Ante el riesgo para los visitantes, la Junta de Andalucía decidió desalojar preventivamente la Alhambra. Además, numerosas empresas evacuaron sus lugares de trabajo y trasladaron a sus empleados hacia zonas seguras.

Un nuevo terremoto sacude Granada, el segundo en tres días.

Pueden producirse nuevos temblores

El presidente de la región de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió que pueden producirse nuevos temblores y pidió prudencia a los andaluces.

“De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia”, solicitó Moreno en sus redes sociales.

“Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones”, subrayó. “Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”, agregó el presidente regional.