Bolivia: así fue el ataque a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo

El exasesor presidencial fue detenido en el aeropuerto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de la Justicia boliviana.

El presunto vínculo de Cerimedo en el ataque a Beller

La Justicia boliviana intenta determinar si Cerimedo tuvo algún tipo de participación en el ataque. El exasesor presidencial y Beller habían mantenido una relación y, semanas atrás, trascendieron denuncias y acusaciones cruzadas vinculadas a un conflicto entre ambos.

Cerimedo es director de La Derecha Diario y tiene vínculos políticos con distintos sectores de la derecha regional. En Bolivia figura como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira y también trabajó para el gobierno de Javier Milei.

El argentino adquirió notoriedad regional por su participación en campañas políticas y estrategias de comunicación. Entre otros antecedentes, estuvo involucrado en la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil y en acciones contra la reforma constitucional en Chile. En Bolivia, además, protagonizó distintos cruces públicos con dirigentes, activistas y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las autoridades continúan analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para establecer cómo fue organizado el ataque y cuál fue el vínculo entre los agresores y el detenido.