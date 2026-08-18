Bolivia: así fue el ataque a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo
Nadia Beller recibió tres disparos y permanece internada. El exasesor de Javier Milei fue detenido cuando intentaba viajar a Buenos Aires.
Tras la detención de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se conoció el impactante video del asesinado de su ex pareja Nadia Beller.
Las cámaras de seguridad de un edificio registraron el momento en que dos personas vestidas como repartidores de delivery y con la cabeza cubierta por cascos de moto.
De pronto, interceptan a la abogada Beller. Una de las personas saca un arma y le dispara tres veces a la mujer.
El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde permanece internada con pronóstico reservado.
Tras el ataque, los investigadores comenzaron a seguir distintas pistas sobre los autores y su posible vínculo con Cerimedo.
El exasesor presidencial fue detenido en el aeropuerto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de la Justicia boliviana.
El presunto vínculo de Cerimedo en el ataque a Beller
La Justicia boliviana intenta determinar si Cerimedo tuvo algún tipo de participación en el ataque. El exasesor presidencial y Beller habían mantenido una relación y, semanas atrás, trascendieron denuncias y acusaciones cruzadas vinculadas a un conflicto entre ambos.
Cerimedo es director de La Derecha Diario y tiene vínculos políticos con distintos sectores de la derecha regional. En Bolivia figura como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira y también trabajó para el gobierno de Javier Milei.
El argentino adquirió notoriedad regional por su participación en campañas políticas y estrategias de comunicación. Entre otros antecedentes, estuvo involucrado en la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil y en acciones contra la reforma constitucional en Chile. En Bolivia, además, protagonizó distintos cruces públicos con dirigentes, activistas y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las autoridades continúan analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para establecer cómo fue organizado el ataque y cuál fue el vínculo entre los agresores y el detenido.
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