El último video de una madre y su hija antes de ser alcanzadas por un bombardeo ruso en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que 20 personas murieron en el ataque y volvió a acusar a Rusia de "terrorismo" por atacar una zona civil en la que, según afirmó, no había ningún objetivo militar.

En medio de este ataque, las últimas imágenes de una madre y su pequeña hija conmueven al mundo.

Iryna Dmitrieva, muy activa en las redes sociales, había acompañado a su hija Lisa, de cuatro años, a terapia de lenguaje. La mujer incluso compartió un video en su cuenta de Instagram minutos antes del ataque ruso.

Por el bombardeo, tres niños murieron, de los cuales, la única identificada hasta el momento es Lisa, y se sabe que Iryna resultó gravemente herida.

niña down bombardeo ucrania

La foto del cochecito de bebé de niña, abandonado en una calle y ensangrentado, recorrió las redes sociales luego del ataque. La muerte de Lisa fue recordada por la primera dama del país, Olena Zelenska, con quien había protagonizado un video navideño en 2021.

“Hoy nos horrorizamos al ver una foto de un cochecito de bebé volcado de Vinnytsia. Y luego, leyendo las noticias, me di cuenta de que conocía a esta chica. Sabía... No escribiré todas las palabras ahora que realmente me gustarían para aquellos que la mataron”, expresó la Primera Dama de Ucrania.

Y prosiguió contando sus recuerdos compartidos con la pequeña Lisa: “Nos conocimos mientras grabábamos un vídeo para las fiestas navideñas. La pequeña luchadora logró pintar no solo a ella misma, su vestido de vacaciones, sino también a todos los demás niños, a mí, a los camarógrafos y al director con pinturas en media hora... Mírala viva, por favor. Llorando con sus seres queridos”.