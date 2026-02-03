Confirman que Bill y Hillary Clinton declararán ante el Congreso por el caso Jeffrey Epstein
El ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, se presentarán ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja para declarar sobre sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein.
El ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, deberán declarar en el marco de una investigación que lleva adelante el Congreso estadounidense sobre el caso Jeffrey Epstein.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes los citó nuevamente y recordó que ambos desobedecieron citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus presuntos vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual.
"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", aseguró el portavoz Angel Urena en X, en respuesta a un mensaje de miembros republicanos del comité que solicitaban que la pareja testifique debido a los vínculos pasados de Bill Clinton con Epstein.
Bill Clinton, quien en el pasado viajó en varias ocasiones en el avión privado de Epstein y fue fotografiado junto al empresario, había dicho en 2019 que no mantenía vínculo alguno con él desde hacía más de diez años. Además, aseguró que desconocía por completo los delitos por los que posteriormente fue acusado.
Ahora, esta citación forma parte de una investigación más amplia sobre la red de contactos de Jeffrey Epstein y los posibles vínculos de distintas figuras públicas con sus delitos. En ese contexto, Bill y Hillary Clinton sostienen que el proceso tiene un trasfondo político y que se utiliza para apuntar contra opositores del presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein en el pasado y no fue convocado a declarar.
La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2 mil videos y 180 mil imágenes relacionados con la investigación.
Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.
Por su parte, el presidente Trump dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate.
