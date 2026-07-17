Un fuerte sismo sacudió a Guatemala, México y El Salvador: activaron el alerta de tsunami
El epicentro fue frente a las costas de Chiapas, con una magnitud de 7.4 en la escala Richter. El Servicio Sismológico de Guatemala reportó un temblor de magnitud 6.7 en Ocós, San Marcos.
Un fuerte sismo frente a la costas de Guatemala se registró este viernes a la capital del país centroamericano y alcanzó también al sur de México y al vecino El Salvador, dijeron autoridades y testigos de Reuters, mientras se activó una alerta por tsunami para la costa del Pacífico.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.3 y una profundidad de 15.2 kilómetros. Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas de México y Guatemala.
El organismo ubicó el epicentro a 53,9 kilómetros al oeste-suroeste de Ocós, San Marcos, con una profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales de consideración.
La escasa profundidad del terremoto hizo que las sacudidas pudieran sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.
En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3,5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.
En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió “largo y fuerte”, dijo otro testigo de Reuters. También se percibió en estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, aunque, por el momento, no se registraban daños ni heridos.
El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que “es posible” que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Sin embargo, autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país.
Chiapas mantiene el monitoreo tras el terremoto
Tras el movimiento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó a través de su cuenta de X que se encuentra activa y en constante monitoreo de la situación en las distintas regiones del estado.
El terremoto generó una alerta de tsunami por parte del sistema estadounidense de vigilancia correspondiente, que evaluó la posibilidad de olas peligrosas en zonas costeras cercanas al epicentro. En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó una alerta de tsunami para su territorio.
Hasta el momento, las autoridades de México, Guatemala y El Salvador no informaron sobre víctimas ni daños materiales de consideración. Los organismos sismológicos continúan con el seguimiento del fenómeno ante la posibilidad de nuevas réplicas.
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