Un fuerte sismo sacudió a Guatemala, México y El Salvador: activaron el alerta de tsunami

En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió “largo y fuerte”, dijo otro testigo de Reuters. También se percibió en ‌estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, aunque, por el momento, no se registraban daños ‌ni heridos.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que “es posible” que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Sin embargo, ‌autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país.

Chiapas mantiene el monitoreo tras el terremoto

Tras el movimiento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó a través de su cuenta de X que se encuentra activa y en constante monitoreo de la situación en las distintas regiones del estado.

El terremoto generó una alerta de tsunami por parte del sistema estadounidense de vigilancia correspondiente, que evaluó la posibilidad de olas peligrosas en zonas costeras cercanas al epicentro. En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó una alerta de tsunami para su territorio.

Hasta el momento, las autoridades de México, Guatemala y El Salvador no informaron sobre víctimas ni daños materiales de consideración. Los organismos sismológicos continúan con el seguimiento del fenómeno ante la posibilidad de nuevas réplicas.