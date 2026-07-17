Donald Trump denunció que China intervino en las elecciones de 2020 y que el sistema electoral "es vulnerable"

Donald Trump y Xi Jinping

“Voy a develar por primera vez lo que pasó en las elecciones para entender mejor lo que pasó en años anteriores: es la primera vez que se conocerán documentos así”, señaló Trump. “La Casa Blanca pondrá a disposición de todos los que quieran ver estos documentos en su página web”, agregó.

Tras ello un vocero de la embajada china en Washington, citado por la agencia Reuters, rechazó las acusaciones y afirmó que su gobierno “nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

“La información de inteligencia revela incluso que China asignó una unidad de explotación de datos específicamente a este nuevo proyecto”, amplió Trump en su discurso, de unos 25 minutos, que se produjo cuando faltan menos de cuatro meses para las cruciales elecciones de medio término en Estados Unidos.

Las fuertes acusaciones del presidente contradicen una evaluación no clasificada de la comunidad de inteligencia estadounidense de 2021 que no encontró indicios de que algín actor extranjero intentara o lograra alterar “ningún aspecto técnico” de las elecciones de 2020, incluidos registros de votantes, boletas y recuentos.

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“Trump, quien en los últimos meses ha insistido cada vez más en su argumento —sostenido durante años y carente de pruebas— de que los resultados de las elecciones han sido manipulados, también expuso un supuesto intento de China de socavarlo en 2019. Sin embargo, los documentos publicados por la Casa Blanca, aunque fuertemente censurados, fueron mucho más cautelosos en sus conclusiones", señaló The New York Times.

Además, en su mensaje Trump hizo hincapié en los problemas con los sistemas de votación estadounidenses, y señaló que sus afirmaciones “están respaldadas por documentos recientemente divulgados por la comunidad de inteligencia”.

Las críticas de Trump al sistema de votación por máquinas, voto por correo y escrutinio electrónico se remontan a las elecciones presidenciales de 2020, cuando perdió frente a Biden. Tras aquella derrota electoral, el líder republicano denunció que los comicios habían sido fraudulentos.