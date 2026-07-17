Donald Trump denunció que China intervino en las elecciones de 2020 y que el sistema electoral "es vulnerable"
El presidente Donald Trump comenzó a abrir el paraguas de cara a las elecciones de medio término en los Estados Unidos de noviembre próximo.
Muy atrás en todas las encuestas de cara a las elecciones de medio término de noviembre próximo en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump comenzó a abrir el paraguas para, tal como lo hizo en 2020 cuando su sueño reeleccionista quedó truncó, desconocer una vez más el resultado en las urnas. en ese camino el magnate republicano acusó a China de intervenir las elecciones de 2020 y advirtió sobre la supuesta "vulnerabilidad" del sistema electoral estadounidense.
Trump afirmó que el China perpetró “lo que se cree es la mayor vulneración de datos electorales de la historia” desde los comicios de 2020, que el líder republicano perdió ante Biden
“Los documentos abarcan cinco áreas principales de preocupación. En primer lugar, revelan que, a lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, China perpetró lo que se cree es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que derivó en la obtención ilícita por parte de China de los registros de 220 millones de votantes estadounidenses“, señaló el mandatario, a pesar de que una evaluación de los servicios de inteligencia norteamericanos no halló pruebas de que el régimen hubiera alterado la votación de 2020.
Trump aseguró que esa información obtenida por el gobierno chino Pekín incluye nombres, direcciones, números de teléfono, afiliaciones políticas y otros datos confidenciales necesarios para registrarse como votante y -denunció- llevar a cabo otras actividades ilícitas. “Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Esta pérdida de datos plantea una pesadilla sin precedentes para la seguridad electora”, advirtió Trump, quien además advirtió sobre la “vulnerabilidad” del sistema de votación electrónico.
Frente a ello, Trump adelantó que difundirá documentos y pruebas sobre el “fraude” cometido en aquellas elecciones de 2020, cuyos resultados Trump sigue sin reconocer lo que provocó que una horda de fanáticos republicanos intentara tomar el Capitolio por la fuerza.
“Voy a develar por primera vez lo que pasó en las elecciones para entender mejor lo que pasó en años anteriores: es la primera vez que se conocerán documentos así”, señaló Trump. “La Casa Blanca pondrá a disposición de todos los que quieran ver estos documentos en su página web”, agregó.
Tras ello un vocero de la embajada china en Washington, citado por la agencia Reuters, rechazó las acusaciones y afirmó que su gobierno “nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.
“La información de inteligencia revela incluso que China asignó una unidad de explotación de datos específicamente a este nuevo proyecto”, amplió Trump en su discurso, de unos 25 minutos, que se produjo cuando faltan menos de cuatro meses para las cruciales elecciones de medio término en Estados Unidos.
Las fuertes acusaciones del presidente contradicen una evaluación no clasificada de la comunidad de inteligencia estadounidense de 2021 que no encontró indicios de que algín actor extranjero intentara o lograra alterar “ningún aspecto técnico” de las elecciones de 2020, incluidos registros de votantes, boletas y recuentos.
“Trump, quien en los últimos meses ha insistido cada vez más en su argumento —sostenido durante años y carente de pruebas— de que los resultados de las elecciones han sido manipulados, también expuso un supuesto intento de China de socavarlo en 2019. Sin embargo, los documentos publicados por la Casa Blanca, aunque fuertemente censurados, fueron mucho más cautelosos en sus conclusiones", señaló The New York Times.
Además, en su mensaje Trump hizo hincapié en los problemas con los sistemas de votación estadounidenses, y señaló que sus afirmaciones “están respaldadas por documentos recientemente divulgados por la comunidad de inteligencia”.
Las críticas de Trump al sistema de votación por máquinas, voto por correo y escrutinio electrónico se remontan a las elecciones presidenciales de 2020, cuando perdió frente a Biden. Tras aquella derrota electoral, el líder republicano denunció que los comicios habían sido fraudulentos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario