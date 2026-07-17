Contundente editorial del semanario uruguayo Búsqueda contra los que alentaron por Inglaterra: "Envidiosos"

Bombazo: Diego Forlán reemplaza a Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó la salida de Marcelo Bielsa después de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y anunció a Diego Forlán como nuevo entrenador interino de la Selección de ese país. El histórico exdelantero estará al frente del equipo hasta marzo y también dirigirá a la Sub 20.

El exdelantero, una de las máximas figuras de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, estará al frente de la selección mayor hasta marzo. Durante ese período dirigirá los partidos amistosos y los primeros compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Además, Forlán también asumirá la conducción de la selección Sub 20, que disputará el Sudamericano de la categoría en enero de 2027.

La confirmación llegó por parte del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien explicó que la elección del exfutbolista venía siendo evaluada desde hace tiempo: "A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora. En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante", señaló en diálogo con Tele Doce.

Alonso agregó que "en este momento se da para poder incorporarlo a la selección Sub 20" gracias a su "experiencia en Primera División como técnico", lo que representa una "linda oportunidad" para un entrenador que "estaba entusiasmado" con la posibilidad.

La experiencia de Diego Forlán como entrenador

Aunque será su primera experiencia al frente de una selección nacional, Diego Forlán ya tuvo pasos como entrenador en el fútbol uruguayo. En 2020 dirigió a Peñarol durante 11 partidos, con un saldo de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas en un ciclo que se extendió por seis meses. Un año después asumió en Atenas de San Carlos, equipo de la Segunda División de Uruguay, donde registró cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas antes de cerrar su etapa en el club.