Un fuerte terremoto en Rusia sacudió a la península de Kamchatka

El terremoto de julio llevó a las autoridades japonesas a ordenar a casi dos millones de personas que se dirigieran a terrenos más elevados. También se emitieron alertas de tsunami en toda la región, antes de ser revocadas o rebajadas.

La sacudida se ha percibido claramente en la capital regional, donde se ha calculado una intensidad estimada de entre 4 y 6 puntos en la escala de Mercalli, según la misma agencia, que recoge que numerosos residentes evacuaron viviendas, oficinas y centros comerciales.

Ante la situación, el gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, notificó -también a través de Telegram-- la activación de una amenaza de tsunami y ha instado a la población a extremar las precauciones, especialmente en zonas costeras como la playa de Khalaktirski y otros puntos "de riesgo".

"Los expertos han comenzado a inspeccionar instalaciones y viviendas de importancia social tras una fuerte réplica. Todos los servicios se encuentran en alerta máxima. Por el momento, no hay información sobre daños graves ni destrucción. Se ruega mantener la calma y prestar atención a la información de las fuentes oficiales", ha agregado Solodov en su mensaje.

La península de Kamchatka se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, responsable de aproximadamente el 85% de los terremotos a nivel mundial.