Un fuerte terremoto en Rusia sacudió a la península de Kamchatka
El sismo ocurrió a 111 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, en la región rusa de Kamchatka.
Un sismo de magnitud 7,4 se registró el sábado cerca de la costa este de la región de Kamchatka en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El epicentro del sismo se ubicó a 112 kilómetros (69 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, y tuvo una profundidad de 39 kilómetros (24 millas), según el USGS.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico afirmó que era posible que se produjeran olas "peligrosas" a lo largo de las costas rusas en un radio de 300 kilómetros del epicentro.
En julio, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudió la península de Kamchatka, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) de altura en todo el Pacífico y desencadenando evacuaciones desde Hawái hasta Japón.
El terremoto de magnitud 8,8 fue el más fuerte desde 2011, cuando un temblor de magnitud 9,1 frente a las costas de Japón provocó un tsunami que causó la muerte de más de 15.000 personas.
El terremoto de julio llevó a las autoridades japonesas a ordenar a casi dos millones de personas que se dirigieran a terrenos más elevados. También se emitieron alertas de tsunami en toda la región, antes de ser revocadas o rebajadas.
La sacudida se ha percibido claramente en la capital regional, donde se ha calculado una intensidad estimada de entre 4 y 6 puntos en la escala de Mercalli, según la misma agencia, que recoge que numerosos residentes evacuaron viviendas, oficinas y centros comerciales.
Ante la situación, el gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, notificó -también a través de Telegram-- la activación de una amenaza de tsunami y ha instado a la población a extremar las precauciones, especialmente en zonas costeras como la playa de Khalaktirski y otros puntos "de riesgo".
"Los expertos han comenzado a inspeccionar instalaciones y viviendas de importancia social tras una fuerte réplica. Todos los servicios se encuentran en alerta máxima. Por el momento, no hay información sobre daños graves ni destrucción. Se ruega mantener la calma y prestar atención a la información de las fuentes oficiales", ha agregado Solodov en su mensaje.
La península de Kamchatka se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, responsable de aproximadamente el 85% de los terremotos a nivel mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario