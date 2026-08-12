Un hombre de 80 años murió tras atropellar a una vaca
El conductor perdió el control de su vehículo luego de impactar contra el animal, por lo que despistó y chocó contra una alcantarilla.
Un hombre de 80 años murió el martes de esta semana tras chocar su camioneta contra una vaca que deambulaba libremente por la Ruta 39 de Uruguay. El conductor perdió el control de su vehículo por el impacto y despistó con tanta mala suerte que fue a dar de lleno a una alcantarilla.
El accidente fue registrado a las 20 del martes sobre el kilómetro 23 de la Ruta 39, en el departamento de Maldonado, informó el medio El Observador, de Uruguay, citando datos de la Dirección Nacional de Policía Caminera.
Por el momento se pudo comprobar que el hombre de 80 años estaba solo en su camioneta cuando circulaba en dirección de sur a norte por la ruta que conecta Punta del Este con la localidad de Aiguá, a unos 100 kilómetros.
Al llegar al kilómetro 23 la vaca se le cruzó y no tuvo la posibilidad de esquivarla. El impacto fue tan fuerte que el hombre perdió el control de su vehículo, cambió de carril y despistó.
El derrotero terminó cuando chocó contra una alcantarilla.
Tanto el conductor como el animal murieron en el acto.
Con el correr de las horas fue posible identificar al dueño de la vaca porque el animal tenía caravana, pero todavía no está claro por qué circulaba libremente por la ruta.
La investigación quedó en manos del personal de la Seccional 2a de San Carlos, ya que el accidente se produjo no muy lejos de esa localidad.
Medios de Uruguay informaron que la ruta estuvo abierta en todo momento, y para la mañana de este miércoles ya no había rastros del trágico accidente de la noche anterior.
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