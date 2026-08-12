Un hombre de 80 años murió tras atropellar a una vaca

Tanto el conductor como el animal murieron en el acto.

Con el correr de las horas fue posible identificar al dueño de la vaca porque el animal tenía caravana, pero todavía no está claro por qué circulaba libremente por la ruta.

La investigación quedó en manos del personal de la Seccional 2a de San Carlos, ya que el accidente se produjo no muy lejos de esa localidad.

Medios de Uruguay informaron que la ruta estuvo abierta en todo momento, y para la mañana de este miércoles ya no había rastros del trágico accidente de la noche anterior.