Un joven de 22 años contó que va a la universidad con su beba de 7 meses y lo fulminaron en las redes

Pese a esto, destacó que es su hija la principal motivación para no abandonar la carrera: “Es la que me da fuerzas para seguir luchando y recibirme de abogado", expresó. A su vez, después de las clases en la universidad, la rutina de Alejandro continúa. El joven trabaja junto a su padre en una carpintería, donde también suele llevar a su hija.

La historia comenzó a circular en redes sociales a partir de la difusión del medio paraguayo en X, donde destacó la historia como “inspiradora”, algo que generó todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas negativas.

“Cómo lograr hacer algo inspirador siendo hombre: hacé algo por lo que a cualquier mujer critican”, expresó una usuaria mientras que otra lanzó: “Es su trabajo como padre, las mujeres lo hacen todo el tiempo”.

"Esto lo hace una mina y a todos los hombres les parece molesto que lleve a la bebé", criticó otra mientras una usuaria fue más contundente: "Inspirador: un hombre hace cosas".

La publicación se viralizó, generó casi 800 comentarios y un sinfín de citas, la mayoría realizada por mujeres no solo de Paraguay, sino también de Argentina, Perú, México, Brasil y otros países de Latinoamérica.