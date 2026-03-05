Un joven de 22 años contó que va a la universidad con su beba de 7 meses y lo fulminaron en las redes
El joven combina la paternidad con sus estudios y el trabajo en una carpintería. Su historia se viralizó en redes sociales.
La historia de un estudiante de 22 años que asiste a una universidad de Paraguay con su beba de siete meses para no abandonar la carrera se volvió viral en redes sociales y provocó todo tipo de comentarios, no del todo positivos.
Se trata de un joven llamado Alejandro Mendoza que cursa el quinto año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y cuya particular rutina fue destacada por un medio local porque asiste a la facultad en turno mañana junto a su hija, combinando a su vez sus estudios con el trabajo y la paternidad.
Alejandro explicó que tomó esa decisión por una razón concreta: no cuenta con alguien que pueda cuidar a su beba mientras él estudia - debido a que la madre trabaja - y aseguró que tampoco tienen los recursos para pagar una niñera.
"No tengo con quién dejar a mi hija y tampoco para pagar niñera. Como su mamá trabaja desde temprano, la traigo conmigo y, a la tarde, cuando voy a trabajar con mi papá en la carpintería, también la llevo", relató al medio El Nacional de Paraguay.
Según relató el chico, por la mañana toma el colectivo rumbo a la facultad llevando a su hija en brazos, además de sus libros y apuntes. Durante las clases se organiza para atender las necesidades de la beba, cambia pañales y le prepara la leche, al tiempo que intenta cumplir con sus obligaciones académicas, algo que, según reconoció, no es sencillo a su edad: "Me cuesta, entre llevar mis libros y alzarla a ella, es pesado”.
Pese a esto, destacó que es su hija la principal motivación para no abandonar la carrera: “Es la que me da fuerzas para seguir luchando y recibirme de abogado", expresó. A su vez, después de las clases en la universidad, la rutina de Alejandro continúa. El joven trabaja junto a su padre en una carpintería, donde también suele llevar a su hija.
La historia comenzó a circular en redes sociales a partir de la difusión del medio paraguayo en X, donde destacó la historia como “inspiradora”, algo que generó todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas negativas.
“Cómo lograr hacer algo inspirador siendo hombre: hacé algo por lo que a cualquier mujer critican”, expresó una usuaria mientras que otra lanzó: “Es su trabajo como padre, las mujeres lo hacen todo el tiempo”.
"Esto lo hace una mina y a todos los hombres les parece molesto que lleve a la bebé", criticó otra mientras una usuaria fue más contundente: "Inspirador: un hombre hace cosas".
La publicación se viralizó, generó casi 800 comentarios y un sinfín de citas, la mayoría realizada por mujeres no solo de Paraguay, sino también de Argentina, Perú, México, Brasil y otros países de Latinoamérica.
