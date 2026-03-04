En plena escalada bélica, Javier Milei viaja a Miami para la Cumbre de Seguridad organizada por Donald Trump

trump y milei 2

Alineamiento total y búsqueda de inversiones

Previo a su partida, Milei recibió en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, ratificando su apoyo irrestricto a las políticas de la administración Trump. Este respaldo ocurre en un contexto de máxima tensión por la escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra posiciones de Irán, conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional.