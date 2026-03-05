Israel difundió un video que muestra el presunto derribo de un avión iraní Yak-130

El video del derribo fue difundido apenas un día después de que el gobierno de Donald Trump escalara al máximo la guerra en Medio Oriente tras hundir uno de los buques más modernos de la Armada de Irán en aguas internacionales. El encargado de difundir la noticia fue el titular Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien señaló que se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense hunde una embarcación enemiga con un torpedo.

hundimiento buque irani

El ataque se produjo en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka y como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento al menos 80 de los 180 tripulantes que estaban a bordo murieron, otros 30 fueron rescatados del mar por el operativo desplegado por el gobierno esrilanqués y unos 70 permanecen desaparecidos.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, declaró Hegseth ante los medios. “En cambio, fue hundido por un torpedo. Una muerte silenciosa”, dijo junto al video del trágico momento.

El IRIS Dena 75 era una fragata ligera de la clase Moudge operada por la Armada de la República Islámica de Irán. Este buque de guerra fue construido según el diseño británico de las fragatas clase Alvand.

Trump junto a Netanyahu

Puesto en operación en 2015, estaba equipado con misiles antibuque, sistemas de defensa aérea y capacidades de guerra antisubmarina para misiones de patrullaje, escolta y combate en alta mar.

Por su parte el gobierno de Sri Lanka anunció el despliegue de una operación de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes del Dena después de recibir una llamada de socorro del buque iraní. Los marineros rescatados fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Galle, al sur del país. El buque iraní se encontraba había participado en un ejercicio naval realizado en el golfo de Bengala entre el 18 al 25 de febrero pasados, por invitación de la India, antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.