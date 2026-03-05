Israel difundió un video que muestra el presunto derribo de un avión iraní Yak-130
La ofensiva lanzada de manera unilateral por el tándem Trump-Netanyahu ya provocó más de un millar de víctimas fatales en Irán mientras el conflicto amenaza con escalar en toda la región.
Estados Unidos e Israel avanzan en su ofensiva contra Irán. En las últimas horas las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron un dramático video en el que un avión de la Fuerza Aérea iraní es derribado sobre Teherán.
Las FDI informaron que en la mañana del miércoles uno de sus aviones de combate F-35i "Adir" destruyó en el aire un Yak-130 tripulado iraní en lo que se convirtió en el primer combate aéreo desde el inicio de la guerra tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.
De hecho, es también la primera vez en cuatro décadas que la Fuerza Aérea de Israel realiza un ataque de estas características. La última vez había sidoen el año 1985 cuando un F-15 israelí derribó dos MiG-23 sirios sobre el Líbano durante la denominada “Guerra de los Campos”.
En el video se puede ver al avión furtivo siguiendo la aeronave iraní con su sistema de objetivos antes de derribarlo tras lo cual el piloto informa que "el objetivo está caído".
La ofensiva militar estadounidense-israelí ya provocó más de un millar de muertes.
El video del derribo fue difundido apenas un día después de que el gobierno de Donald Trump escalara al máximo la guerra en Medio Oriente tras hundir uno de los buques más modernos de la Armada de Irán en aguas internacionales. El encargado de difundir la noticia fue el titular Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien señaló que se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense hunde una embarcación enemiga con un torpedo.
El ataque se produjo en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka y como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento al menos 80 de los 180 tripulantes que estaban a bordo murieron, otros 30 fueron rescatados del mar por el operativo desplegado por el gobierno esrilanqués y unos 70 permanecen desaparecidos.
“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, declaró Hegseth ante los medios. “En cambio, fue hundido por un torpedo. Una muerte silenciosa”, dijo junto al video del trágico momento.
El IRIS Dena 75 era una fragata ligera de la clase Moudge operada por la Armada de la República Islámica de Irán. Este buque de guerra fue construido según el diseño británico de las fragatas clase Alvand.
Puesto en operación en 2015, estaba equipado con misiles antibuque, sistemas de defensa aérea y capacidades de guerra antisubmarina para misiones de patrullaje, escolta y combate en alta mar.
Por su parte el gobierno de Sri Lanka anunció el despliegue de una operación de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes del Dena después de recibir una llamada de socorro del buque iraní. Los marineros rescatados fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Galle, al sur del país. El buque iraní se encontraba había participado en un ejercicio naval realizado en el golfo de Bengala entre el 18 al 25 de febrero pasados, por invitación de la India, antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
