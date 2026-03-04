Estados Unidos difundió un video con el presunto hundimiento de un barco iraní frente a Sri Lanka
Al menos 80 tripulantes del buque iraní murieron como consecuencia del ataque que tuvo lugar cerca de las costas de Sri Lanka, fuera del teatro de operaciones en la guerra que abrieron Estados Unidos e Israel. Otros 70 permanecen desaparecidos y 30 fueron rescatados por Sri Lanka.
El gobierno de Donald Trump resolvió escalar al máximo la guerra en Medio Oriente y este miércoles hundió uno de los buques más modernos de la Armada de Irán. Así lo informó hoy el titular Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien señaló que se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense hunde una embarcación enemiga con un torpedo.
El ataque se produjo en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka y como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento al menos 80 de los 180 tripulantes que estaban a bordo murieron, otros 30 fueron rescatados del mar por el operativo desplegado por el gobierno esrilanqués y unos 70 permanecen desaparecidos.
“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, declaró Hegseth ante los medios. “En cambio, fue hundido por un torpedo. Una muerte silenciosa”, dijo.
El IRIS Dena 75 era una fragata ligera de la clase Moudge operada por la Armada de la República Islámica de Irán. Este buque de guerra fue construido según el diseño británico de las fragatas clase Alvand.
Puesto en operación en 2015, estaba equipado con misiles antibuque, sistemas de defensa aérea y capacidades de guerra antisubmarina para misiones de patrullaje, escolta y combate en alta mar.
El submarino estadounidense un torpedo Mk. 48 para hundir el IRIS Dena 75. “El primer hundimiento de un barco enemigo por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Hegseth y se ufanó: “Como en aquella guerra, cuando aún éramos el Departamento de Guerra, luchamos para ganar”.
El torpedo Mk. 48 es un torpedo pesado guiado por cable y por sonar activo/pasivo, diseñado para ser lanzado desde submarinos contra buques de superficie y submarinos enemigos. Este proyectil fabricado por Estados Unidos puede alcanzar velocidades superiores a 55 nudos y porta una potente ojiva de alto explosivo capaz de destruir embarcaciones de gran tamaño mediante detonación bajo la quilla. Tal como sucedió con el Dena.
Por su parte el gobierno de Sri Lanka anunció el despliegue de una operación de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes del Dena después de recibir una llamada de socorro del buque iraní. Los marineros rescatados fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Galle, al sur del país. El buque iraní se encontraba había participado en un ejercicio naval realizado en el golfo de Bengala entre el 18 al 25 de febrero pasados, por invitación de la India, antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
Según el Pentágono, al menos 17 buques de las fuerzas navales iraníes ya fueron hundidos o destruidos desde el inicio de la denominada Operación "Furia Épica", incluidos varios buques de superficie y hasta un submarino. Sin embargo el ataque al Dena es el primero que ocurre fuera del teatro de operaciones en las hostilidades en Medio Oriente.
