Estados Unidos difundió un video con el presunto hundimiento de un barco iraní frente a Sri Lanka

El submarino estadounidense un torpedo Mk. 48 para hundir el IRIS Dena 75. “El primer hundimiento de un barco enemigo por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Hegseth y se ufanó: “Como en aquella guerra, cuando aún éramos el Departamento de Guerra, luchamos para ganar”.

El torpedo Mk. 48 es un torpedo pesado guiado por cable y por sonar activo/pasivo, diseñado para ser lanzado desde submarinos contra buques de superficie y submarinos enemigos. Este proyectil fabricado por Estados Unidos puede alcanzar velocidades superiores a 55 nudos y porta una potente ojiva de alto explosivo capaz de destruir embarcaciones de gran tamaño mediante detonación bajo la quilla. Tal como sucedió con el Dena.

Por su parte el gobierno de Sri Lanka anunció el despliegue de una operación de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes del Dena después de recibir una llamada de socorro del buque iraní. Los marineros rescatados fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Galle, al sur del país. El buque iraní se encontraba había participado en un ejercicio naval realizado en el golfo de Bengala entre el 18 al 25 de febrero pasados, por invitación de la India, antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Según el Pentágono, al menos 17 buques de las fuerzas navales iraníes ya fueron hundidos o destruidos desde el inicio de la denominada Operación "Furia Épica", incluidos varios buques de superficie y hasta un submarino. Sin embargo el ataque al Dena es el primero que ocurre fuera del teatro de operaciones en las hostilidades en Medio Oriente.