Putin endurece el control digital en Rusia: más vigilancia, bloqueos y límites a la libertad en internet

Este contexto genera preocupación por el impacto en la libertad de expresión y en el acceso a fuentes informativas independientes. Especialistas señalan que el aumento de la vigilancia puede influir en el comportamiento de los usuarios, que moderan sus opiniones ante la posibilidad de ser monitoreados. Con estas decisiones, Rusia avanza hacia un sistema digital más cerrado, con mayor presencia del Estado en el control de la información y con un margen más reducido de privacidad para la población en el uso cotidiano de internet y las comunicaciones.