El microsatélite argentino concretó su misión en Artemis II rumbo a la Luna: cómo le fue

“De los 61 países participantes, solo cuatro quedamos seleccionados para llevar cargas útiles como un micro satélite. Entre los requisitos, hubo que cumplir los estándares de seguridad extremadamente estrictos que exige la NASA para no poner en riesgo una misión tripulada como esta”, señaló Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Atenea es un CubeSat de clase 12U, con dimensiones aproximadas de 30 x 20 x 20 centímetros. El dispositivo incluyó instrumentos como fotomultiplicadores de silicio, capaces de captar señales en condiciones de baja luminosidad y medir fenómenos vinculados al entorno espacial.

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Entre los principales desafíos técnicos se destacaron la medición de radiación a diferentes altitudes, la validación de comunicaciones de largo alcance y el ensayo de sistemas de navegación global en condiciones inéditas para desarrollos argentinos.

“La mayoría de los desarrolladores de Atenea son estudiantes, quienes asumieron el desafío de materializar un proyecto de alta complejidad en tiempo récord”, afirmó Fernando Filippetti, responsable de FIUBA y ASTAR, al destacar el impacto formativo de la iniciativa.

Según la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la información obtenida permitirá perfeccionar tecnologías aplicables a futuras misiones a la Luna e incluso a Marte, consolidando la capacidad nacional en ingeniería espacial y fortaleciendo la cooperación internacional.

Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, subrayó: “Cada proyecto de ingeniería fortalece nuestras capacidades tecnológicas, forma recursos altamente calificados y nos vuelve un proveedor confiable para la nueva economía espacial”.

El éxito de Atenea marca un avance para la ingeniería argentina y refuerza la participación del país en proyectos de exploración espacial avanzada, en un contexto de creciente cooperación científica internacional.