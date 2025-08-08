Qué es la Luna del Esturión y cuándo se la podrá ver

Qué planetas podrán verse en agosto

• Venus y Júpiter: podrán verse del 11 al 12 de agosto, antes del amanecer.

• Saturno: será visible durante gran parte de la noche, especialmente desde medianoche hacia el amanecer.

• Mercurio: podrá observarse cerca del horizonte, poco antes de la salida del Sol.

• Urano y Neptuno: a diferencia de los demás planetas, para observar a estos dos se requerirá binoculares o telescopio.