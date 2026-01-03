Una vidente anticipó el operativo contra Maduro y habló de un inminente quiebre en Venezuela
La astróloga había advertido sobre una ofensiva de Estados Unidos y la caída del líder chavista: “Mucha gente que lo apoyaba se rendirá y dará el golpe de Estado”.
Mhoni Vidente volvió a quedar en el centro de la escena tras viralizarse una de sus predicciones más impactantes, realizada días antes de los recientes acontecimientos en Venezuela. La astróloga había asegurado que Estados Unidos avanzaría militarmente sobre el país caribeño y que Nicolás Maduro sería capturado por orden de Donald Trump, en un contexto de aislamiento político y ruptura interna. “La gente lo dejó solo”, había anticipado al describir el escenario que, según sus visiones, enfrentaría el mandatario venezolano.
En un video que volvió a circular con fuerza en redes sociales, Mhoni sostuvo que “antes del 10 de enero” Maduro “saldría huyendo”, cercado por la presión internacional y abandonado incluso por sectores clave de su propio espacio. En ese mismo mensaje, fue aún más contundente al afirmar: “La gente lo dejó solo, los militares lo declaran no servible para el país venezolano”, y señaló que esa situación desembocaría en un golpe de Estado, con un quiebre definitivo dentro del poder y el ingreso “victorioso” de María Corina Machado al escenario político.
En paralelo a la difusión de estas predicciones, durante la madrugada se registraron fuertes explosiones en distintos puntos del territorio venezolano, que fueron percibidas tanto en Caracas como en otras regiones del país. Tras esos episodios, Nicolás Maduro denunció ante la agencia EFE una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual” de Estados Unidos y anunció la declaración del estado de conmoción exterior, elevando al máximo la tensión institucional y militar.
Horas más tarde, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que repudió los hechos y los calificó como una grave transgresión al derecho internacional. “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, expresaron las autoridades, que además denunciaron ante la comunidad internacional “la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.
