Una vidente anticipó el operativo contra Maduro y habló de un inminente quiebre en Venezuela

En un video que volvió a circular con fuerza en redes sociales, Mhoni sostuvo que “antes del 10 de enero” Maduro “saldría huyendo”, cercado por la presión internacional y abandonado incluso por sectores clave de su propio espacio. En ese mismo mensaje, fue aún más contundente al afirmar: “La gente lo dejó solo, los militares lo declaran no servible para el país venezolano”, y señaló que esa situación desembocaría en un golpe de Estado, con un quiebre definitivo dentro del poder y el ingreso “victorioso” de María Corina Machado al escenario político.